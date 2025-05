Documenti, in Italia costano oltre il triplo rispetto a Francia e Spagna

Per avere passaporto, carta d’identità e rinnovo della patente in Italia si spendono oltre 270 euro. In Francia ne bastano 86, in Spagna tra gli 86 e i 106, in Germania si arriva massimo a 155 e nel Regno unito a 152 euro. Siamo più costosi degli altri Paesi europei. Lo dimostra un’indagine di Assoutenti, che ha confrontato la spesa dei cittadini italiani con quella di francesi, spagnoli, tedeschi e inglesi.

Passaporto: in Italia fino a 140 euro con consegna a domicilio. In Spagna costa un quarto

Il rilascio del passaporto è una delle spese più onerose per i cittadini italiani. Secondo l’indagine di Assoutenti, il costo base per il documento è di 116 euro, somma del bollettino da 42,50 euro e di un contrassegno amministrativo da 73,50 euro. A questi si possono aggiungere 14,20 euro per il servizio consegna di Poste Italiane e 9,53 euro per la consegna a domicilio. E così la spesa complessiva arriva a quasi 140 euro. Il confronto con gli altri Paesi europei è impietoso. In Spagna il passaporto costa 30 euro, in Germania 70 euro per gli over 24 e 37,50 euro per i più giovani. In Francia servono 86 euro, mentre nel Regno Unito il rilascio online costa 94,5 sterline (circa 112 euro) e sale a 107 sterline (126,70 euro) con il modulo cartaceo.

Carta d’identità elettronica: solo in Germania costa di più

Anche per la Carta d’identità elettronica (CIE), l’Italia è tra i paesi meno economici. Da noi il costo è di 22,20 euro (compresi i 16,79 euro di spese di emissione e diritti fissi applicati dai Comuni). Non c’è paragone con la Francia, dove il documento d’identità è gratuito. In Spagna costa invece 12 euro. La Germania è più cara dell’Italia, unica eccezione: 37 euro per gli over 24 e 22,80 euro per chi ha meno di 24 anni. Il Regno Unito non prevede un documento equivalente alla CIE italiana.

Patente di guida: fino a 133 euro per un rinnovo in Italia

La patente è il vero salasso per gli italiani. Si arriva a spendere fino a 133 euro: 16 euro di marca da bollo, 10,20 euro per i diritti della Motorizzazione, 7,30 euro per la spedizione assicurata e una visita medica obbligatoria che può costare tra i 60 e i 100 euro. In Francia, il rinnovo è gratuito, salvo casi di smarrimento, furto o deterioramento (duplicato a 25 euro). I tedeschi spendono 25 euro e gli spagnoli partono da 24,58 euro, a cui aggiungere il prezzo della visita medica (tra i 20 e i 40 euro). Nel Regno Unitosi va dalle 14 sterline online (circa 16,58 euro) alle 21,50 sterline (25,46 euro) per le richieste in ufficio postale.

Italia la più cara d’Europa per fare i tre documenti: carta d’identità, passaporto e rinnovo della patente

Facendo la somma cosa si vede? L’Italia è nettamente il Paese più caro, con una spesa di oltre 275 euro per ottenere i tre documenti principali. La Francia con 86 euro è la più economica, grazie alla gratuità di carta d’identità e del rinnovo della patente. La Spagna (da 86,58 a 106,58 euro totali) offre i costi più bassi in assoluto per ogni documento se si considera la media. Il Regno Unito (da 128,58 a 152,16 euro) ha un passaporto tra i più costosi, ma compensa con una patente low-cost e più si fanno documenti online più si risparmia. La Germania (da 132 a 155 euro) è nel mezzo, con tariffe agevolate per i giovani. “I cittadini italiani pagano molto di più rispetto ai principali Paesi europei per gli stessi servizi, senza ottenere un beneficio in termini di rapidità o semplicità”, denuncia Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti.