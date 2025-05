In Italia rinnovare la patente può costare fino a 133 euro: è la più cara d’Europa

In Italia rinnovare la patente può costare fino a 133 euro, rendendola la più cara d’Europa. Lo segnala Assoutenti, sottolineando come in altri Paesi europei il costo sia decisamente più contenuto: in Spagna, ad esempio, bastano appena 30 euro.

Anche per ottenere il passaporto le cifre non sono leggere. In Italia la spesa complessiva arriva a 116 euro, considerando i 42,50 euro del bollettino e i 73,50 euro del contrassegno amministrativo. Se la richiesta viene effettuata tramite il servizio di Poste Italiane, bisogna aggiungere altri 14,20 euro, a cui si sommano ulteriori 9,53 euro in caso di consegna a domicilio.