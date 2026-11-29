Conto corrente e soldi dei genitori: quando scattano i controlli fiscali, cosa cambia con la delega bancaria e quali prove servono secondo la Cassazione

Utilizzare i soldi dei propri genitori per acquistare una casa, sostenere una spesa importante o affrontare un periodo di difficoltà economica è una pratica diffusa tra le famiglie italiane. Ma che cosa succede quando il Fisco rileva una spesa incompatibile con il reddito dichiarato da chi ha effettuato l’acquisto? E avere una delega sul conto corrente di un familiare può comportare il pagamento di maggiori imposte?

A fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29219 del 16 novembre 2026, che affronta il tema della disponibilità del denaro depositato sui conti correnti dei familiari e dei limiti entro i quali l’Agenzia delle Entrate può attribuire quelle somme al contribuente sottoposto ad accertamento.

Il principio è importante: avere una delega sul conto corrente dei propri genitori non significa essere automaticamente proprietari del denaro depositato, né aver percepito un reddito non dichiarato. Questo, tuttavia, non esclude la possibilità di controlli fiscali.

Conto corrente dei genitori: il caso arrivato in Cassazione

La vicenda riguarda l’acquisto di un immobile del valore di 500 mila euro, finanziato attraverso somme provenienti dal conto corrente del padre dell’acquirente.

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, ritenendo che la capacità di spesa del contribuente non fosse compatibile con i redditi dichiarati.

Il figlio aveva però sostenuto che il denaro utilizzato per acquistare l’immobile appartenesse al padre, sul cui conto corrente disponeva di una delega bancaria.

La controversia è arrivata fino alla Cassazione, chiamata a stabilire se la possibilità di utilizzare il denaro depositato sul conto di un familiare fosse sufficiente per attribuire quelle risorse al contribuente e considerarle espressione di un maggiore reddito imponibile.

I giudici hanno accolto il ricorso del figlio, annullando la decisione del giudice tributario regionale e disponendo un nuovo esame della controversia. Non si tratta, quindi, di un annullamento definitivo degli avvisi di accertamento.

Avere una delega sul conto corrente non significa essere proprietari del denaro

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la possibilità di movimentare il denaro e la sua effettiva titolarità.

La delega bancaria permette a un soggetto di effettuare determinate operazioni per conto dell’intestatario, come eseguire bonifici, effettuare prelievi o disporre pagamenti, nei limiti delle autorizzazioni ricevute. Non comporta, però, il trasferimento della proprietà delle somme depositate.

Secondo la Cassazione, nel caso esaminato non spettava al figlio dimostrare come il padre avesse ottenuto il denaro presente sul proprio conto corrente, anche considerando che nei confronti del genitore non era stato effettuato alcun accertamento fiscale.

La semplice delega bancaria, dunque, non costituisce una prova sufficiente dell’esistenza di redditi personali sottratti alla tassazione.

Quando il Fisco può controllare i conti correnti dei familiari

La pronuncia non introduce un’esenzione fiscale generalizzata per chi utilizza il denaro dei genitori. L’Agenzia delle Entrate può infatti estendere le proprie indagini anche ai rapporti bancari intestati a familiari qualora emergano elementi che permettano di ricondurre le disponibilità economiche al contribuente sottoposto a verifica.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che il rapporto di parentela, da solo, non è necessariamente sufficiente. Possono invece assumere rilevanza ulteriori circostanze, come movimentazioni incompatibili con i redditi dell’intestatario, versamenti riconducibili all’attività professionale o imprenditoriale del familiare sottoposto ad accertamento oppure l’utilizzo del conto per incassare compensi non dichiarati.

Intestare un conto corrente a un genitore non mette quindi al riparo dai controlli fiscali, soprattutto quando il denaro depositato appartiene in realtà a un’altra persona.

Bonifici dai genitori ai figli: quando bisogna giustificarli

Diverso è il caso in cui il denaro venga trasferito direttamente sul conto corrente del figlio.

L’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina le indagini finanziarie e consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare le movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento fiscale.

In presenza di contestazioni, il contribuente può essere chiamato a dimostrare che gli accrediti ricevuti non costituiscono redditi imponibili, fornendo una spiegazione documentata delle singole operazioni.

Un bonifico ricevuto dai genitori può rappresentare un regalo, un prestito, un rimborso oppure un contributo alle spese familiari. Non costituisce necessariamente un reddito soggetto all’Irpef, ma è importante poter dimostrare la reale natura del trasferimento.

Particolarmente utile è quindi conservare la documentazione bancaria e indicare una causale precisa e coerente con la finalità dell’operazione. La sola causale, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente in caso di contestazione.

Comprare casa con i soldi dei genitori: la donazione indiretta

Un altro aspetto importante della pronuncia riguarda la possibile configurazione di una donazione indiretta, disciplinata dall’articolo 809 del Codice civile.

Si tratta di un’operazione attraverso la quale una persona procura un vantaggio economico a un’altra senza ricorrere necessariamente a un tradizionale atto di donazione.

È il caso, per esempio, del genitore che paga direttamente al venditore il prezzo di un’abitazione destinata al figlio, il quale diventa proprietario dell’immobile senza utilizzare risorse economiche proprie.

La Cassazione ha evidenziato la necessità di valutare questa possibilità nella controversia esaminata.

Dal punto di vista fiscale, occorre inoltre distinguere l’imposta sui redditi da quella sulle successioni e donazioni. La normativa prevede una specifica esclusione dall’imposta di donazione per le liberalità collegate agli acquisti immobiliari soggetti all’imposta di registro proporzionale o all’Iva, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Per questo motivo, quando i genitori finanziano l’acquisto di un’abitazione, è opportuno documentare la provenienza del denaro e far emergere nel rogito notarile il collegamento tra il contributo economico e la compravendita.

Soldi regalati ai figli: quali tasse si pagano

Per le donazioni ordinarie tra genitori e figli, la normativa fiscale italiana prevede un’aliquota del 4% sulla parte del valore che supera la franchigia di un milione di euro per beneficiario, tenendo conto delle precedenti donazioni fiscalmente rilevanti.

Questo non significa, tuttavia, che qualsiasi trasferimento inferiore al milione di euro possa essere effettuato senza rispettare le formalità previste dalla legge.

Per le donazioni dirette di denaro di valore non modico, per esempio, è generalmente necessario un atto pubblico notarile. La valutazione della modicità dipende anche dalle condizioni economiche del donante, non soltanto dall’importo trasferito.

Le regole possono inoltre essere differenti per le liberalità indirette che emergono durante un accertamento tributario.

Redditometro e aiuti familiari: cosa prevede la legge

La decisione della Cassazione si inserisce nel quadro delle norme sull’accertamento sintetico del reddito, disciplinato dall’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Attraverso questo strumento, l’Agenzia delle Entrate può ricostruire la capacità contributiva di una persona anche sulla base delle spese sostenute.

La normativa, modificata nel 2024, riconosce espressamente la possibilità di dimostrare che determinate spese siano state finanziate da soggetti diversi dal contribuente, come appunto i genitori.

L’acquisto di un’automobile o di un immobile di valore elevato, pur in presenza di un reddito dichiarato relativamente basso, non costituisce quindi necessariamente una prova di evasione fiscale. Il contribuente deve però poter documentare le risorse attraverso le quali ha sostenuto la spesa.

Come evitare contestazioni del Fisco

Quando si utilizzano somme importanti messe a disposizione dai familiari, la soluzione più prudente è privilegiare strumenti di pagamento tracciabili, conservare gli estratti conto, specificare le causali dei bonifici e formalizzare adeguatamente eventuali prestiti o donazioni.

Nel caso di acquisti immobiliari è inoltre consigliabile chiarire fin dall’inizio con il notaio le modalità attraverso le quali i genitori intendono contribuire alla spesa.

Il principio ribadito dalla Cassazione è che la disponibilità operativa di un conto corrente non coincide necessariamente con la proprietà del denaro. A fare la differenza, in caso di controlli, sono la provenienza delle somme, la natura delle operazioni e le prove a disposizione del contribuente.