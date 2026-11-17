Fratelli d’Italia lavora a un maxi condono edilizio da inserire nella Manovra 2027. Dalle modifiche ai bagni alle finestre fuori misura, ecco quali irregolarità potrebbero rientrare nella sanatoria e quali sono i limiti della proposta

Una finestra più grande rispetto al progetto depositato in Comune, un tramezzo spostato durante una ristrutturazione, un secondo bagno ricavato dove prima c’era un ripostiglio. Modifiche che possono sembrare insignificanti, almeno fino al momento in cui si decide di vendere casa e quelle differenze tra documenti e realtà diventano un ostacolo alla compravendita. È soprattutto a queste situazioni che guarda la nuova ipotesi di condono edilizio 2027, sulla quale Fratelli d’Italia sta lavorando nell’ambito della Legge di Bilancio.

La proposta, secondo le anticipazioni emerse il 17 novembre, punta a introdurre una sanatoria applicabile su tutto il territorio nazionale, ampliando l’iniziativa inizialmente pensata per riaprire i termini del condono del 2003, particolarmente controverso in Campania. La misura, tuttavia, non è stata approvata e non esiste ancora alcuna nuova procedura alla quale i proprietari possano accedere. Saranno il testo definitivo dell’eventuale emendamento e il successivo iter parlamentare a stabilire se e a quali condizioni la sanatoria potrà entrare in vigore.

Condono edilizio 2027, quali abusi potrebbero essere sanati

Il punto centrale della proposta riguarda le difformità tra le caratteristiche effettive di un immobile e quelle autorizzate nei progetti edilizi. Situazioni che possono derivare da lavori realizzati molti anni prima, talvolta dai precedenti proprietari, e che spesso vengono scoperte soltanto quando un tecnico esamina la documentazione necessaria per una vendita, una successione o una nuova ristrutturazione.

Tra i casi che potrebbero rientrare nella sanatoria ci sono i tramezzi spostati senza le necessarie autorizzazioni, le modifiche alla distribuzione interna degli ambienti, i bagni ampliati o ricavati trasformando locali precedentemente destinati ad altri usi. Ma anche le finestre realizzate con dimensioni diverse da quelle indicate nel progetto originario e gli interventi di ristrutturazione che hanno modificato la configurazione dell’abitazione senza essere stati regolarmente comunicati al Comune.

Si tratta di irregolarità che possono apparire marginali nella vita quotidiana, ma che assumono un peso diverso quando l’immobile deve essere venduto, acquistato o sottoposto a nuovi lavori. Una parete spostata, un’apertura modificata o una stanza ricavata diversamente rispetto al progetto depositato possono infatti rendere necessari accertamenti tecnici e procedure di regolarizzazione.

Non tutte queste difformità, tuttavia, potranno essere automaticamente condonate. L’effettiva possibilità di sanarle dipenderà dal contenuto definitivo della norma, dalla tipologia dell’intervento e dall’eventuale presenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o strutturali.

Va inoltre distinta la semplice difformità catastale dall’abuso edilizio. Una planimetria non aggiornata non indica necessariamente che siano stati eseguiti lavori illegittimi e, allo stesso modo, correggere i documenti catastali non basta a regolarizzare un intervento realizzato senza il necessario titolo edilizio. Per verificare la conformità dell’immobile occorre confrontare lo stato dei luoghi con la documentazione urbanistica ed edilizia conservata presso il Comune.

Dalle piccole irregolarità agli abusi più importanti: cosa prevede la bozza

La portata della proposta potrebbe essere più ampia rispetto ai soli esempi di modifiche interne alle abitazioni. Secondo le anticipazioni sulla bozza circolata alla Camera, il testo richiamerebbe infatti tutte e sei le tipologie di illecito previste dall’Allegato 1 della normativa sul condono del 2003.

Una classificazione che comprende non soltanto gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, ma anche opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità rispetto alle autorizzazioni. È proprio questo uno degli aspetti che dovranno essere chiariti durante l’esame parlamentare: una sanatoria limitata alle piccole irregolarità avrebbe conseguenze molto diverse da un condono esteso a categorie più ampie di abusi.

La bozza prevederebbe comunque alcune limitazioni. In particolare, resterebbero esclusi gli interventi per i quali la legge stabilisce un divieto assoluto di sanatoria. Per le costruzioni situate in zona sismica sarebbe inoltre necessario rispettare le norme tecniche applicabili sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

Un ruolo importante spetterebbe alle Regioni, chiamate ad adottare entro sessanta giorni dall’eventuale entrata in vigore della disposizione una legge di attuazione per disciplinare condizioni e modalità della regolarizzazione.

Non sono ancora stati definiti neppure gli importi che i proprietari dovrebbero eventualmente versare per accedere alla nuova procedura. La presentazione di un’istanza di condono, infatti, non coincide con una regolarizzazione gratuita e potrebbe comportare il pagamento di somme e oneri specifici, secondo quanto verrà stabilito dal legislatore.

Perché torna il condono edilizio del 2003 e cosa c’entra la Campania

L’iniziativa nasce da una questione rimasta aperta per oltre vent’anni. Il condono introdotto dal governo Berlusconi nel 2003 prevedeva la possibilità di regolarizzare, nel rispetto di precisi requisiti, opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. L’applicazione della normativa nazionale è stata però condizionata dalle scelte delle singole Regioni e, in Campania, la disciplina regionale ha fortemente limitato l’accesso alla sanatoria.

Una situazione che ha alimentato nel tempo controversie giudiziarie, pratiche amministrative rimaste irrisolte e ordinanze di demolizione. L’obiettivo dichiarato dai parlamentari campani di Fratelli d’Italia è intervenire su questa disparità, riaprendo la possibilità di regolarizzare gli abusi più risalenti.

La deputata Imma Vietri aveva già annunciato l’intenzione di presentare un emendamento per riaprire i termini del condono del 2003, precisando che la misura avrebbe riguardato esclusivamente le opere realizzate entro il 31 marzo di quell’anno, senza estendere il beneficio alle costruzioni successive.

La novità emersa nelle ultime ore è l’ipotesi di affiancare a questa iniziativa una sanatoria nazionale per le difformità edilizie. Non è però ancora chiaro se i due interventi confluiranno in un unico emendamento oppure seguiranno percorsi distinti, né quali limiti temporali saranno applicati alle eventuali nuove categorie di opere sanabili.

Quali abusi si possono già sanare con le regole attuali

In attesa delle decisioni sulla Manovra, i proprietari possono già utilizzare gli strumenti di regolarizzazione previsti dal Testo unico dell’edilizia e modificati dal decreto Salva Casa del 2024.

La normativa vigente permette, a determinate condizioni, di regolarizzare alcune difformità parziali e variazioni essenziali attraverso procedure che richiedono verifiche tecniche e, nei casi previsti, il pagamento di sanzioni.

Il Salva Casa ha inoltre ampliato il regime delle tolleranze costruttive per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo soglie variabili dal 2% al 6% in funzione della superficie dell’unità immobiliare. Entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, determinati scostamenti rispetto alle misure autorizzate non costituiscono violazione edilizia.

Anche alcune irregolarità esecutive, come la diversa collocazione di elementi interni o errori materiali nella rappresentazione progettuale delle opere, possono essere considerate tolleranze quando rispettano i requisiti previsti dalla normativa.

La distinzione rispetto al condono straordinario è fondamentale. Il Salva Casa non rappresenta un’autorizzazione generale a sanare qualsiasi abuso, ma interviene su situazioni specifiche attraverso strumenti ordinari di regolarizzazione e un sistema di tolleranze definito dalla legge.

Per questo, chi ha scoperto un’irregolarità nella propria abitazione non deve necessariamente attendere il 2027. Un professionista abilitato può verificare se esistano già i presupposti per risolvere il problema, ricostruendo la storia edilizia dell’immobile e individuando la procedura corretta.

Cosa cambia per chi deve vendere o comprare casa

L’eventuale introduzione di una nuova sanatoria avrebbe conseguenze soprattutto sul mercato immobiliare. Le difformità edilizie possono complicare le trattative, rendere necessarie verifiche aggiuntive, incidere sul valore dell’immobile e creare difficoltà nell’accesso a un mutuo.

La possibilità di regolarizzare situazioni oggi problematiche potrebbe quindi facilitare la circolazione di alcuni immobili, soprattutto quelli più datati o interessati nel tempo da interventi mai correttamente documentati.

Per chi compra, però, l’esistenza di una proposta di condono non rappresenta alcuna garanzia. Prima di concludere un acquisto resta fondamentale verificare la documentazione urbanistica ed edilizia, confrontarla con lo stato reale dell’abitazione e accertare l’eventuale presenza di opere non autorizzate. La prospettiva di una futura sanatoria non elimina infatti i rischi legati a un’irregolarità già esistente.

Lo stesso vale per chi eredita una casa. Il trasferimento dell’immobile agli eredi non cancella le difformità preesistenti e non rende automaticamente sanabili gli interventi abusivi.

La questione riguarda anche chi intende ristrutturare un appartamento, perché la presenza di opere non regolarizzate può complicare il rilascio di nuovi titoli edilizi o rendere necessarie verifiche preliminari. In tutti questi casi, conoscere la reale situazione urbanistica dell’immobile resta il primo passaggio, indipendentemente dalle novità legislative.

Quando entrerà in vigore il condono edilizio 2027

Il primo passaggio politico è fissato per il 17 novembre 2026, giorno della scadenza per la presentazione degli emendamenti parlamentari alla Manovra, prevista alle 18.

Fratelli d’Italia ha confermato l’intenzione di intervenire sul condono del 2003, mentre l’ipotesi di una sanatoria nazionale più estesa è al centro del confronto politico. La questione è emersa mentre la maggioranza è impegnata a trovare un’intesa anche sulle altre modifiche alla Legge di Bilancio, dalla sanità alle pensioni.

Anche qualora venisse depositato, l’emendamento dovrebbe superare l’esame parlamentare prima di poter diventare legge. Il testo potrebbe inoltre essere modificato, ridimensionato o escluso nel corso della discussione.

Al momento, quindi, non esiste una data dalla quale sarà possibile presentare domanda per il nuovo condono edilizio 2027. Non sono stati stabiliti termini, costi, modulistica o requisiti definitivi per accedere alla sanatoria.

Per i proprietari di immobili con piccole irregolarità, la prospettiva di una nuova regolarizzazione potrebbe rappresentare un’opportunità. Ma fino all’eventuale approvazione della norma, le uniche procedure utilizzabili restano quelle già previste dalla legislazione edilizia vigente.