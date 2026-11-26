Dopo il 9 dicembre l’INPS avvierà i pagamenti del bonus RPF 2026, arretrati compresi. L’agevolazione spetta anche a chi percepisce NASpI, cassa integrazione e disoccupazione agricola. Ecco gli importi, i requisiti e quando conviene rinunciare

Un accredito aggiuntivo in vista delle festività natalizie, che in alcuni casi potrebbe raggiungere diverse centinaia di euro. Dopo il 9 dicembre l’INPS procederà con i pagamenti del bonus cuneo fiscale 2026, conosciuto anche come bonus RPF, destinato non soltanto ai lavoratori dipendenti, ma anche a chi percepisce determinate prestazioni a sostegno del reddito, dalla NASpI alla cassa integrazione.

L’Istituto ha infatti prorogato al 9 dicembre il termine entro il quale i beneficiari possono comunicare l’eventuale rinuncia all’agevolazione. Una volta trascorsa questa scadenza, saranno erogate anche le somme arretrate maturate dal 1° gennaio 2026, comprese quelle spettanti a chi ha terminato di percepire l’indennità nel corso dell’anno.

Non tutti, però, hanno convenienza a ricevere il pagamento automatico. Chi supera determinate soglie di reddito potrebbe essere chiamato a restituire le somme nel 2027.

Che cos’è il bonus cuneo fiscale 2026

Il bonus RPF (Riduzione della pressione fiscale) è una delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2025 per alleggerire il peso del fisco sui redditi da lavoro dipendente medio-bassi. L’agevolazione consiste in una somma aggiuntiva esente da Irpef, riconosciuta a chi possiede un reddito complessivo annuo non superiore a 20 mila euro.

Con il messaggio numero 3649 del 10 novembre 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per il riconoscimento del beneficio anche ai percettori di alcune prestazioni previdenziali che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente e sono soggette a tassazione ordinaria.

Non si tratta, quindi, di un nuovo bonus natalizio, né di un aumento strutturale dell’indennità di disoccupazione, ma dell’applicazione delle misure di riduzione del cuneo fiscale già previste dalla normativa.

Bonus RPF 2026: a chi spetta

Oltre ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti reddituali, possono beneficiare dell’agevolazione:

i percettori della NASpI;

i beneficiari della disoccupazione agricola;

i lavoratori in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;

i beneficiari della cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);

i percettori delle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS).

La misura interessa anche numerosi lavoratori stagionali, precari e dipendenti con contratti a termine che, nel corso del 2026, hanno alternato periodi di occupazione e disoccupazione.

Sono invece esclusi dal beneficio i redditi da pensione, quelli da lavoro autonomo e quelli fiscalmente assimilati al lavoro dipendente. Non danno diritto al bonus neppure la DIS-COLL, l’ISCRO e le prestazioni soggette a tassazione separata o fiscalmente esenti.

Quando arriva il bonus cuneo fiscale INPS: i pagamenti di dicembre

Inizialmente prevista per novembre, l’erogazione della somma aggiuntiva è stata rinviata per consentire ai contribuenti di verificare la propria situazione reddituale e comunicare l’eventuale rinuncia.

L’INPS procederà con gli accrediti dopo il 9 dicembre 2026, ma non ha ancora comunicato un calendario preciso dei versamenti.

Particolarmente importante è il riconoscimento degli arretrati: saranno liquidati gli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2026, anche nel caso in cui la NASpI o un’altra prestazione che dà diritto al beneficio sia già terminata.

Non sarà necessario presentare domanda. L’INPS riconoscerà automaticamente l’agevolazione sulle prestazioni erogate direttamente dall’Istituto.

A regime, il meccanismo prevede undici pagamenti mensili, da febbraio a dicembre, distinti dagli accrediti delle indennità previdenziali.

Quanto vale il bonus RPF 2026: gli importi

L’importo del bonus varia in base al reddito da lavoro dipendente o alle prestazioni che lo sostituiscono. La normativa prevede tre diverse percentuali:

7,1% per i redditi fino a 8.500 euro;

per i redditi fino a 8.500 euro; 5,3% per i redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15 mila euro;

per i redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15 mila euro; 4,8% per i redditi superiori a 15 mila euro, nel rispetto del limite complessivo di 20 mila euro.

Per individuare la percentuale applicabile, il reddito da lavoro dipendente viene rapportato all’intero anno. La percentuale così individuata viene poi applicata al reddito effettivamente percepito.

Ipotizzando un reddito da lavoro dipendente riferito a un intero anno e in assenza di altri redditi rilevanti, gli importi sarebbero i seguenti:

Reddito annuo Bonus spettante 6.000 euro 426 euro 8.000 euro 568 euro 10.000 euro 530 euro 12.000 euro 636 euro 15.000 euro 795 euro 18.000 euro 864 euro 20.000 euro 960 euro

L’importo effettivamente accreditato dall’INPS dipenderà dalle prestazioni percepite, dal periodo di riferimento e dalle somme eventualmente già riconosciute.

Chi rischia di dover restituire il bonus nel 2027

Il riconoscimento automatico del bonus non rappresenta una garanzia definitiva del diritto all’agevolazione. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, dispone infatti delle informazioni relative alle prestazioni che eroga, ma potrebbe non conoscere tutti gli altri redditi percepiti dal contribuente durante l’anno.

Il rischio riguarda soprattutto chi ha cambiato lavoro, chi ha avuto più datori di lavoro, chi ha alternato stipendi e NASpI oppure chi percepisce ulteriori redditi derivanti da affitti, collaborazioni occasionali o attività autonome.

Un lavoratore che nel 2026 abbia percepito, per esempio, 16 mila euro di stipendio e 6 mila euro di NASpI raggiungerebbe un reddito complessivo di 22 mila euro, superando la soglia prevista per il bonus RPF.

Le eventuali somme indebitamente percepite potranno essere recuperate in sede di conguaglio fiscale o attraverso la dichiarazione dei redditi del 2027.

Particolare attenzione dovrà prestare anche chi ha già beneficiato della misura attraverso il proprio datore di lavoro, per verificare che gli importi complessivamente ricevuti siano corretti.

Come rinunciare al bonus RPF entro il 9 dicembre

Chi prevede di superare il limite di reddito previsto dalla normativa può comunicare la rinuncia al bonus entro il 9 dicembre 2026 direttamente attraverso il portale dell’INPS.

Per farlo è necessario accedere con SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi e cercare la procedura «Benefici Fiscali – Rinuncia», disponibile nella sezione dedicata a sostegni, sussidi e indennità.

La rinuncia non comporta la perdita definitiva dell’agevolazione. Qualora dalla dichiarazione dei redditi del 2027 emergesse il possesso dei requisiti, il contribuente potrà recuperare le somme spettanti.

Cosa spetta a chi guadagna più di 20 mila euro

Il superamento della soglia dei 20 mila euro non comporta necessariamente la perdita di tutti i vantaggi legati alla riduzione del cuneo fiscale.

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente o di prestazioni sostitutive in possesso dei requisiti è prevista un’ulteriore detrazione Irpef:

pari a 1.000 euro annui, rapportati al periodo di lavoro, per i redditi complessivi superiori a 20 mila euro e fino a 32 mila euro;

progressivamente decrescente per i redditi superiori a 32 mila euro;

azzerata al raggiungimento dei 40 mila euro.

Il bonus RPF non va infine confuso con il trattamento integrativo, noto anche come ex bonus Renzi, che può raggiungere i 1.200 euro annui e risponde a differenti condizioni fiscali. Le due agevolazioni possono coesistere quando risultano soddisfatti i requisiti previsti per entrambe.