I genitori possono detrarre fino a 190 euro l’anno per ogni figlio sulle spese scolastiche. Ma c’è chi perde questa somma solo perché non trova più il bollettino della mensa o del pre e post scuola. Dal prossimo anno il rischio comincerà a ridursi. Il decreto del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2026, stabilisce che i Comuni comunichino al Fisco quanto le famiglie hanno speso per mensa, scuolabus e servizi collegati. Quei dati confluiranno nel 730 precompilato, senza bisogno di inserirli a mano. Per i genitori significa meno carte da cercare e meno rischi di dimenticare una spesa detraibile.

Quali spese scolastiche compariranno nel 730 precompilato

Le novità sulle spese scolastiche detraibili dalle famiglie riguardano gli alunni di tutte le scuole, dall’infanzia alle superiori. Nell’elenco rientrano:

mensa e assistenza al pasto;

trasporto con lo scuolabus;

pre e post scuola;

eventuali rimborsi ricevuti dalle famiglie.

I Comuni dovranno inviare i dati entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa, indicando studente, chi ha pagato e quanto. Se il servizio è affidato a un gestore esterno, la comunicazione riguarda solo i dati di cui il Comune dispone.

730 precompilato: le due fasi da segnare in calendario

Il cambiamento non sarà immediato. Nella prima fase, che riguarda le spese del 2026, l’invio è facoltativo: i Comuni già pronti potranno aderire, gli altri possono aspettare. Il 730 precompilato in arrivo entro la fine di aprile 2027 potrebbe quindi risultare incompleto. Nella seconda fase, per le spese del 2027, l’invio diventa obbligatorio per tutti. Dal 730 del 2028 le voci dovrebbero comparire già compilate. Per il primo anno non sono previste sanzioni per gli enti, a meno che un errore nei dati abbia portato a detrazioni non dovute.

Detrazione spese scolastiche: quanto si risparmia e cosa fare adesso

Il decreto non tocca il beneficio fiscale: la detrazione è del 19% su un massimo di 1.000 euro l’anno per ogni figlio, quindi fino a 190 euro. Valgono solo i pagamenti tracciabili, cioè bonifico, carta, bancomat o PagoPA. Libri di testo, cancelleria, zaini e diari non sono mai detraibili.



Cosa fare, allora? Per le spese del 2026 conviene conservare ricevute e bollettini di mensa, scuolabus e pre e post scuola. Nel 730 che si presenterà nel 2027 bisognerà controllare con attenzione la sezione delle spese di istruzione e, se qualcosa manca, aggiungerla a mano. Dal 2028 il sistema dovrebbe fare quasi tutto da solo, ma un ultimo controllo prima dell’invio resta sempre consigliato.