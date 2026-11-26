Un filo invisibile lega la modernizzazione digitale nazionale a una crescente asimmetria geopolitica. A renderla tangibile è il bilancio annuo del mercato cloud in Italia: su 10 miliardi di spesa complessiva, ben 9 varcano l’oceano per consolidare il primato dei grandi operatori statunitensi. Questo squilibrio strutturale trasforma la nuvola informatica nel terreno più critico della politica industriale contemporanea, dimostrando come l’adozione delle nuove tecnologie, in assenza di campioni continentali competitivi, rischi di tradursi in una rendita permanente a favore dei giganti d’oltreoceano.

E così, alle imprese locali restano appena le briciole. Eppure, la partita che si gioca intorno alle «nuvole» informatiche non riguarda soltanto i bilanci aziendali. In ballo vi è qualcosa di molto più grande: l’autonomia strategica del Paese.

A lanciare l’allarme, indicando al contempo una possibile via d’uscita, è Michele Zunino, amministratore delegato di Netalia e presidente del Consorzio Italia Cloud, realtà recentemente rafforzata dall’ingresso nel capitale del gruppo Dhh (guidato da Antonio Baldassarre) proprio con l’obiettivo di consolidare un polo nazionale. Secondo il manager genovese, continuare a guardare agli altri operatori italiani come a dei rivali è un marchiano errore di prospettiva: la vera competizione è con gli hyperscaler globali (da Amazon a Microsoft, fino a Google) contro i quali è impossibile vincere sul piano della pura potenza di fuoco finanziaria. L’unica strada per risultare credibili agli occhi del mercato è quella di fare fronte comune, superando un vecchio retaggio culturale: se negli anni Ottanta si diceva che «nessuno è mai stato licenziato per aver comprato Ibm», oggi lo stesso scudo psicologico spinge i manager pubblici e privati verso i giganti della Silicon Valley.

Per scardinare questo monopolio, secondo Zunino, serve innanzitutto pragmatismo. I provider italiani coprono oggi circa il venti per cento del portafoglio servizi offerto da colossi come Amazon Web Services, ma è proprio in quel venti per cento che si concentra l’ottanta per cento delle reali esigenze delle imprese. L’ad di Netalia fornisce un esempio concreto e calzante di questa dinamica. Il mondo intero invidia la Ferrari, ma per muoversi in città si guida la Panda: allo stesso modo, le aziende e le amministrazioni non hanno quasi mai bisogno di prestazioni estreme, bensì di soluzioni affidabili, su misura e abbastanza performanti per garantire l’operatività quotidiana.

Anche sul fronte delle infrastrutture, l’Europa dovrebbe evitare di copiare ciecamente il modello americano basato su mega data center iper-concentrati ed energivori, spesso frenati dalla carenza di risorse elettriche e dalle resistenze dei territori. L’alternativa continentale dovrebbe passare piuttosto da una rete diffusa di centri più piccoli, interconnessi tra loro: una struttura policentrica che distribuisce competenze e occupazione sul territorio e garantisce maggiore sicurezza, evitando che un singolo guasto possa paralizzare l’intero sistema.

Il nodo centrale resta tuttavia politico, e riguarda il concetto stesso di sovranità digitale, che si articola su tre livelli: la sovranità dei dati, legata alle normative sulla privacy; quella operativa, che stabilisce chi gestisce fisicamente le informazioni; e infine quella tecnologica, la più complessa, che tocca l’indipendenza delle catene di fornitura, dai semiconduttori alle materie prime. Affidare interamente la nostra vita digitale (dai referti medici alle transazioni bancarie, fino alle piattaforme utilizzate nelle scuole e nelle università) a soggetti extra-europei significa esporsi a una profilazione costante e, soprattutto, lasciare in mani altrui un potenziale «interruttore» capace di bloccare servizi essenziali in caso di crisi geopolitiche.

La ricetta per invertire la rotta parte da una leva ben precisa: la commessa pubblica. Esattamente come i giganti americani sono cresciuti grazie ai contratti governativi di Washington, lo Stato italiano dovrebbe smettere di finanziare con i soldi dei contribuenti i provider d’oltreoceano (talvolta persino attraverso bandi di gara ritagliati su marchi specifici) per investire nella creazione di una filiera nazionale. Trattenere risorse in Italia, spiega Zunino, significa anche fermare l’emorragia di talenti informatici, troppo spesso sedotti dalle opportunità economiche dei colossi esteri.

In questo scenario, il ruolo di realtà focalizzate esclusivamente sul cloud diventa quello di aggregatori: non concorrenti dei grandi gruppi delle telecomunicazioni o della system integration, dunque, ma registi capaci di mettere a sistema chi costruisce data center, chi sviluppa software e chi gestisce le reti, trasformando una battaglia commerciale in una vera e propria missione per l’indipendenza digitale dell’Italia.