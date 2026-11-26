Tornano a farsi agitati i rapporti tra Washington e Bruxelles. Mercoledì, la Commissione europea ha respinto l’accusa dell’amministrazione Trump, secondo cui l’Ue starebbe inondando i mercati di beni manifatturieri, abbassando artificialmente i prezzi. «Esamineremo i risultati. Allo stesso tempo, respingiamo con forza la premessa secondo cui l’Europa sia fonte di sovraccapacità strutturale. Al contrario, l’Europa è tra le regioni più esposte alla sovraccapacità», ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Olof Gill. «L’Ue e gli Stati Uniti condividono una reale preoccupazione per la sovraccapacità globale, in gran parte dovuta a fattori statali e concentrata in Paesi terzi. Ci rammarichiamo della mancanza di azioni congiunte», ha proseguito.

Secondo l’Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, il presunto comportamento scorretto non riguarderebbe soltanto l’Unione europea ma anche altri 13 partner commerciali, tra cui Cina e Giappone. In tal senso, l’amministrazione Trump ha proposto dazi oscillanti tra il 15% e il 35%, che andrebbero a colpire circa i tre quinti delle importazioni americane.

I nodi dei nuovi dazi di Trump

Al contempo, secondo l’Associated Press, i nuovi dazi sostituirebbero in gran parte quelli che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva cassato a febbraio. Si prevedono quindi degli impatti «modesti» su inflazione e crescita. Tutto questo, mentre la nuova stretta tariffaria sarà attuata ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974. Ciò significa che i nuovi dazi non si sommerebbero a quelli che l’amministrazione Trump ha imposto su acciaio e alluminio: dazi, questi ultimi, che sono stati decretati sulla base della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Molti democratici sono già sul piede di guerra e promettono battaglia sul commercio a partire da gennaio, quando, cioè, si insedierà il nuovo Congresso. Tuttavia, bisogna fare attenzione. Il presidente americano gode innanzitutto del potere di veto e l’Asinello, per quanto si avvii a controllare entrambe le camere, non dispone del quorum di due terzi per aggirarlo. In secondo luogo, è possibile che alcuni parlamentari dem possano appoggiare almeno alcuni dei dazi dell’amministrazione Trump (a partire da quelli alla Cina). Resta comunque sul tavolo il nodo dei rapporti con il Vecchio Continente: rapporti che sono già abbastanza tesi per quanto concerne il dossier ucraino.

Più in generale, la Casa Bianca resta convinta della necessità dei dazi non soltanto per riequilibrare le bilance commerciali ma anche, se non soprattutto, come uno strumento volto a tutelare la sicurezza nazionale. Non è un mistero che l’amministrazione Trump punti a far leva sulla politica tariffaria per rendere più resilienti le catene di approvvigionamento e far quindi sì che gli Stati Uniti siano più autonomi da Pechino sul piano commerciale.