Orsato lo aveva annunciato ed è stato di parola: Marco Guida, arbitro di Torre Annunciata al centro delle polemiche per l’intervista nel corso della quale aveva svelato di aver chiesto (e ottenuto) di non arbitrare mai il Napoli, è stato designato per una partita dei partenopei. Dirigerà la sfida Sassuolo-Napoli della 13° giornata del campionato dal quarto ufficiale Calzavara e con in sala Var a Lissone Aureliano e Santoro.

Cade un muro che era stato eretto nelle scorse stagioni, quando la provenienza territoriale di Guida e la sua volontà di non rischiare problemi ambientali per se stesso e per la sua famiglia, lo avevano tenuto lontano dal Napoli. Una situazione svelata in maniera chiara in un’intervista nell’aprile 2025: “Sia io che Maresca (altro arbitro napoletano ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno”.

Poi il passaggio più controverso: “Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno. L’AIA ci ha dato piena libertà di poter arbitrare qualsiasi squadra in qualsiasi momento”.

Guida aveva svelato una consuetudine esiste nell’AIA, soprattutto da quando era caduta la preclusione territoriale: chiedere ai fischietti se avessero qualche problema a dirigere la squadra della propria città o della città nella quale svolgono l’attività professionale. All’intervista erano seguite polemiche furenti, anche perché Guida – arbitro internazionale – non fischiava il Napoli ma spesso e volentieri veniva designato per le partite delle concorrenti dirette dei partenopei. A inizio stagione il nuovo designatore Orsato aveva preannunciato che avrebbe mandato in campo Guida con il Napoli. Così è stato. La sfida del Mapei avrà gli occhi di tutti puntati addosso in ricordo di quelle parole.