Bonus bollette 2026, chi può ottenere il contributo da 115 euro e gli sconti su luce, gas e acqua: importi, requisiti e come richiederli

Con l’arrivo del freddo e la riaccensione dei riscaldamenti torna il problema delle bollette. Nel 2026 sono previsti sconti per le famiglie con ISEE fino a 9.796 euro, una soglia più alta per i nuclei numerosi e un contributo straordinario da 115 euro

Con l’autunno e il progressivo abbassamento delle temperature, le bollette tornano a pesare sui bilanci familiari. La riaccensione dei riscaldamenti, l’aumento dei consumi elettrici e le spese quotidiane legate alla gestione della casa riportano al centro dell’attenzione i bonus destinati a ridurre il costo di luce, gas e acqua, un sistema di agevolazioni che nel 2026 comprende sia gli sconti sociali ordinari sia un contributo straordinario una tantum. Le misure, tuttavia, non sono rivolte indistintamente a tutti i cittadini e prevedono requisiti differenti, a partire dal valore dell’ISEE e dalle caratteristiche delle utenze domestiche.

La novità principale riguarda il contributo straordinario da 115 euro, introdotto dal decreto Bollette del febbraio 2026 e destinato ai beneficiari del bonus sociale elettrico che risultavano già titolari dell’agevolazione alla data del 21 febbraio. A questo intervento si aggiungono gli sconti ordinari sulle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua, riconosciuti alle famiglie economicamente più fragili, mentre una misura distinta consente ai fornitori di energia di applicare ulteriori riduzioni ai clienti con ISEE fino a 25mila euro, purché siano rispettate determinate condizioni.

Bonus bollette 2026, chi ha diritto agli sconti: le nuove soglie ISEE

Il primo requisito da considerare è l’Indicatore della situazione economica equivalente. Dal 1° gennaio 2026, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha aggiornato la soglia di accesso ai bonus sociali, portandola da 9.530 a 9.796 euro per la generalità dei nuclei familiari. Resta invece fissata a 20mila euro la soglia prevista per le famiglie con almeno quattro figli a carico, che continuano quindi a beneficiare di un limite più elevato.

La modifica, introdotta per adeguare gli importi all’andamento dell’inflazione, permette anche ai nuclei che superavano di poco il precedente limite di accedere alle agevolazioni, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa. Non è necessario essere disoccupati o pensionati per ottenere il beneficio: anche i lavoratori possono rientrare tra i destinatari, perché ciò che conta è il valore dell’ISEE del nucleo familiare, non la sola condizione professionale del richiedente.

Per il riconoscimento automatico è inoltre necessario che il contratto di fornitura sia intestato a uno dei componenti del nucleo familiare indicati nell’ISEE e che riguardi un’utenza domestica, attiva oppure temporaneamente sospesa per morosità. Il bonus idrico richiede che la fornitura diretta sia riferita all’abitazione di residenza, mentre per gas e acqua condominiali sono previste specifiche procedure di verifica. Un dettaglio importante riguarda chi vive in affitto: se la bolletta è intestata esclusivamente al proprietario dell’immobile, anziché a un componente del nucleo familiare, il bonus sulla fornitura diretta non viene riconosciuto.

Contributo una tantum da 115 euro: a chi spetta e quando arriva

Accanto ai bonus ordinari, il decreto-legge 21 del 20 febbraio 2026 ha previsto uno stanziamento di 315 milioni di euro per finanziare un contributo straordinario da 115 euro sulle forniture elettriche domestiche.

La misura è destinata a chi risultava beneficiario del bonus sociale elettrico il 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del provvedimento. Il diritto al contributo, quindi, non deriva semplicemente dal possesso di un ISEE basso nel mese di ottobre: la normativa fa riferimento a una situazione già esistente alla data stabilita dal decreto.

L’agevolazione non richiede una domanda separata ed è riconosciuta direttamente dal fornitore di energia elettrica in un’unica soluzione, nella prima fattura utile successiva alle disposizioni attuative approvate da ARERA nel marzo 2026. L’importo deve comparire in bolletta in modo distinto dalle altre voci, così da permettere ai beneficiari di individuare la riduzione applicata. Il contributo viene riconosciuto dal venditore che serviva il cliente al 21 febbraio, anche in caso di successivo cambio di fornitore.

I 115 euro sono inoltre cumulabili con il bonus sociale ordinario: non lo sostituiscono, ma si aggiungono allo sconto già previsto per l’energia elettrica. Non si tratta, invece, di un nuovo contributo da richiedere in autunno né di una somma riconosciuta separatamente per gas e acqua.

Bonus luce 2026, quanto si risparmia in bolletta

L’importo del bonus sociale elettrico ordinario varia in base alla composizione del nucleo familiare e viene distribuito sulle fatture dei dodici mesi di validità dell’agevolazione. Per il 2026 ARERA ha stabilito uno sconto annuale di 146 euro per le famiglie composte da una o due persone, che sale a 186,15 euro per i nuclei di tre o quattro componenti e raggiunge 204,40 euro per quelli con più di quattro componenti.

Si tratta di importi complessivi annuali, non di somme versate direttamente sul conto corrente. Lo sconto viene ripartito nelle bollette emesse durante il periodo di riconoscimento, riducendo progressivamente quanto dovuto al fornitore. Nel caso dei beneficiari aventi diritto anche al contributo straordinario, ai valori ordinari si aggiungono i 115 euro una tantum, portando il beneficio complessivo teorico sulla sola fornitura elettrica a 261 euro per una famiglia di una o due persone, 301,15 euro per un nucleo di tre o quattro componenti e 319,40 euro per le famiglie più numerose.

Bonus gas e acqua: come funzionano le agevolazioni

Il bonus sociale gas segue criteri differenti rispetto a quello elettrico. L’importo dipende non soltanto dal numero dei componenti della famiglia, ma anche dalla zona climatica nella quale si trova l’abitazione e dall’utilizzo del gas, che può essere destinato alla cottura dei cibi, alla produzione di acqua calda sanitaria oppure al riscaldamento.

La caratteristica principale è la stagionalità: lo sconto viene aggiornato trimestralmente e risulta generalmente più elevato durante i mesi freddi, quando il fabbisogno energetico delle abitazioni aumenta. Una famiglia che utilizza il gas anche per riscaldarsi può quindi ricevere un’agevolazione diversa rispetto a un nucleo che lo impiega esclusivamente per cucinare, mentre la collocazione geografica dell’immobile contribuisce a determinare il valore del beneficio.

Per quanto riguarda l’acqua, il bonus sociale idrico garantisce invece uno sconto equivalente al consumo di 50 litri per abitante al giorno, considerato il quantitativo necessario per soddisfare le esigenze fondamentali della persona. Per una famiglia di quattro componenti significa poter beneficiare dell’agevolazione su 200 litri quotidiani, corrispondenti a 73mila litri nell’arco di un anno.

Il valore economico effettivo non è identico su tutto il territorio nazionale, perché dipende dalle tariffe applicate dal gestore idrico locale e riguarda le componenti del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

Bonus bollette anche con ISEE fino a 25mila euro: chi può ottenerlo

Una delle disposizioni del decreto Bollette 2026 riguarda anche una fascia di famiglie che non rientra necessariamente nei requisiti del bonus sociale ordinario. Per il 2026 e il 2027, infatti, i fornitori di energia elettrica possono riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici residenti con ISEE non superiore a 25mila euro, purché non siano già titolari del bonus sociale.

La differenza è sostanziale: non si tratta di uno sconto statale automatico garantito a tutti i nuclei che rispettano la soglia economica, ma di una possibilità prevista dalla legge per i venditori di energia.

La misura è inoltre subordinata a limiti di consumo: non più di 0,5 MWh, equivalenti a 500 kWh, nel bimestre di riferimento e consumi inferiori a 3 MWh, cioè 3.000 kWh, nei dodici mesi precedenti. L’importo non è fisso, perché viene calcolato sulla componente del prezzo dell’energia applicata ai consumi del periodo previsto dalla normativa.

Per le famiglie che hanno un ISEE compreso tra la soglia ordinaria del bonus sociale e i 25mila euro diventa quindi importante verificare le condizioni applicate dal proprio fornitore, senza considerare il contributo come automaticamente acquisito.

Come richiedere il bonus bollette 2026 e quali documenti servono

Per ottenere i bonus sociali ordinari non è necessario compilare una domanda specifica da trasmettere al proprio fornitore di luce, gas o acqua. Dal 2021, infatti, il riconoscimento delle agevolazioni economiche avviene attraverso una procedura automatica, che prende avvio con la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, necessaria per il calcolo dell’ISEE.

La dichiarazione può essere presentata attraverso i servizi dell’INPS oppure con l’assistenza di un CAF. Una volta ottenuta un’attestazione ISEE che rispetta le soglie previste, le informazioni necessarie vengono trasmesse ai sistemi incaricati di verificare il diritto al beneficio, controllando la corrispondenza tra i componenti del nucleo familiare e gli intestatari delle utenze domestiche.

Se le verifiche hanno esito positivo, gli sconti vengono riconosciuti per dodici mesi. Per continuare a beneficiare delle agevolazioni è tuttavia necessario presentare ogni anno una nuova DSU, in modo da aggiornare la propria situazione economica e consentire la verifica dei requisiti.

Il riconoscimento non è immediato. Secondo le indicazioni dell’Autorità, per le forniture dirette di energia elettrica e gas il bonus viene generalmente applicato in bolletta dopo circa tre o quattro mesi dall’attestazione ISEE, mentre per il servizio idrico possono essere necessari sei o sette mesi. Questo significa che chi presenta la dichiarazione in autunno potrebbe non vedere lo sconto già nella prima fattura successiva, pur avendo maturato il diritto all’agevolazione.

Il bonus per chi utilizza apparecchiature mediche salvavita

Esiste infine un’altra forma di sostegno, distinta dai bonus per disagio economico, destinata alle famiglie nelle quali vive una persona affetta da gravi condizioni di salute che rendono necessario l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita.

In questo caso il beneficio non è legato all’ISEE e può essere riconosciuto indipendentemente dal reddito familiare, ma occorre presentare una domanda presso il Comune di residenza o un CAF abilitato, accompagnata dalla certificazione rilasciata dall’ASL che attesti la necessità delle apparecchiature e le relative modalità di utilizzo.

L’importo viene determinato in funzione dei consumi aggiuntivi, della potenza contrattuale e delle caratteristiche dei dispositivi impiegati. Per il 2026, gli sconti annuali previsti da ARERA vanno da 142,35 euro fino a 463,55 euro, a seconda della fascia di utilizzo e della potenza della fornitura. Il bonus per disagio fisico può essere cumulato con quello per disagio economico quando sono soddisfatti i rispettivi requisiti.

Cosa controllare prima dell’arrivo delle bollette invernali

Con l’avvicinarsi della stagione più fredda, il primo passo per le famiglie interessate alle agevolazioni è verificare di avere un ISEE 2026 valido e di rispettare le soglie previste dalla normativa. È altrettanto importante controllare l’intestazione dei contratti e la presenza degli sconti nelle fatture già ricevute, soprattutto per chi beneficiava del bonus sociale elettrico all’inizio dell’anno e aveva quindi diritto anche al contributo straordinario da 115 euro.

Chi non trova l’agevolazione in bolletta può rivolgersi al proprio fornitore o allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente di ARERA, attraverso il numero verde 800 166 654, per verificare lo stato della procedura e l’eventuale presenza di anomalie.

In un periodo nel quale le spese energetiche tornano a incidere in maniera significativa sui bilanci domestici, conoscere le differenze tra bonus automatici, contributi straordinari e sconti facoltativi diventa essenziale per non perdere le agevolazioni disponibili, ma soprattutto per evitare di confondere aiuti già riconosciuti con nuove somme che non spettano indistintamente a tutte le famiglie.