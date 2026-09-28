Nuova era per il Gruppo Malloni: alleanze e mercati esteri nel mirino

Entra in una nuova fase di sviluppo il Gruppo Malloni, cui fanno capo il marchio di abbigliamento eponimo, IXOS e MLO. Con l’obiettivo di rafforzare le singole identità di brand, la realtà marchigiana investe su posizionamento e alleanze strategiche nell’ottica di una crescita sostenibile e coerente. In questo percorso si inserisce anche la presentazione della nuova collezione primavera/estate 2027 del brand ammiraglio, Malloni. Allestito come un atelier a cielo aperto, all’interno del 10 Corso Como Cafè durante la Milano Fashion Week, il progetto creativo si racconta attraverso le parole della sua direttrice creativa Floriana Orsetto, «In questa collezione, chiamata Mémoire, abbiamo ripreso pezzi d’archivio. Li abbiamo studiati, destrutturati e ricostruiti per dargli una nuova vita. Il tutto mantenendo i nostri valori di sartorialità e manifattura. Anche per questo abbiamo scelto di presentare la collezione in tre atti, Creazione, Sperimentazione, Rivelazione, partendo dal lavoro al manichino fino al risultato finale». In un percorso di consolidamento, il marchio accelera anche sul fronte internazionale, «Malloni è un marchio molto apprezzato all’estero per la sua capacità di interpretare l’oggi senza rimanere vincolato alla singola stagione», ha continuato la stilista, «al nostro pubblico piace questa atemporalità, che si traduce in capi che non hanno scadenza e durano più di una stagione. I nostri mercati di riferimento sono quello americano, il Medio Oriente e il nord Europa e proprio in queste aree stiamo valutando nuovi accordi distributivi per potenziare la nostra presenza». Sul fronte creativo, la nuova proposta estiva non tradisce le aspettative, miscelando l’attenzione sartoriale a una femminilità libera di esprimersi.