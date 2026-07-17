Al via Z_One, il fondo da 55 milioni di euro per intelligenza artificiale e UrbanTech

Il consolidamento del venture capital in Italia si muove verso la creazione di piattaforme integrate, capaci di connettere i programmi di accelerazione aziendale con la gestione strutturata di fondi di investimento. Nello snodo finanziario tra Roma e Milano, l’operazione congiunta avviata da Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR S.p.A. risponde a questa logica industriale. Il lancio del nuovo fondo Z_One, che punta a un target di raccolta di 55 milioni di euro, si accompagna a un profondo riassetto della governance societaria, finalizzato a orientare il gruppo verso una struttura guidata interamente dalle logiche e dalle competenze del venture capital.

Sul piano operativo, il veicolo finanziario prevede di realizzare fino a 100 investimenti in startup nelle fasi iniziali di sviluppo, principalmente pre-seed e seed. Zest interverrà in qualità di sponsor e advisory company, mettendo a disposizione il proprio flusso di progetti (dealflow) e il proprio network, con un impegno di investimento diretto (commitment) pari a 5 milioni di euro. La gestione del fondo fa capo a Eureka! Venture SGR, società di gestione del risparmio indipendente partecipata al venti per cento da Zest.

La strategia d’investimento si concentra su due ambiti: l’intelligenza artificiale, intesa come tecnologia trasversale applicata ai diversi settori industriali, e l’UrbanTech, verticale dedicata alla trasformazione di città, infrastrutture e servizi urbani. L’allocazione dei capitali prevede una prima fase di diversificazione con investimenti pre-seed fino a 200 mila euro, seguita da una fase di concentrazione attraverso successivi finanziamenti (follow-on) fino a un milione di euro nelle società che mostrano il maggiore potenziale di crescita.

Il nuovo assetto di governance e le cariche sociali

L’avvio del fondo determina una ristrutturazione dei vertici industriali delle due entità. Luigi Capello rimette il mandato di Amministratore Delegato di Zest S.p.A. e gli incarichi nelle controllate Zest Innovation e Zest Investments per assumere il ruolo di Key Person del fondo e sedere nel Consiglio di Amministrazione di Eureka! Venture SGR, mantenendo la carica di membro del CdA della capogruppo. La guida operativa di Zest viene assunta da Marco Gay, che lascia la presidenza esecutiva per diventare il nuovo Amministratore Delegato, mentre Marco Giovannini viene nominato Presidente non esecutivo. Il team di gestione del fondo si completa con Giulio Montoli (Key Person e Partner) e Giulia Fazzini (Key Person e Junior Partner).

marco gay, amministratore delegato di Zest Spa

A regime, questa piattaforma integrata consentirà a Zest di fare leva su masse gestite complessive (Asset Under Management), dirette e indirette, stimate tra i 130 e i 200 milioni di euro. L’operazione si inserisce nella cornice del Piano Industriale 2025-2029, volto a efficientare la scalabilità del gruppo. Il patrimonio di esperienza del team si integra nella struttura di Eureka! Venture SGR, guidata dall’Amministratore Delegato Stefano Peroncini, che ad oggi ha raccolto oltre 135 milioni di euro attraverso veicoli dedicati al trasferimento tecnologico, al software e alle PMI.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Assumo questo incarico con piacere e con la volontà di contribuire alla nuova fase di crescita di Zest che ha l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per l’innovazione, valorizzando il talento dei giovani, sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Il lancio del Fondo Z_One, per cui rivolgo i complimenti al team, è centrale per lo sviluppo e la crescita del gruppo ed è un passaggio fondamentale per l’intero ecosistema. Credo che investire nell’innovazione significhi contribuire concretamente all’evoluzione del nostro Paese, creando nuove opportunità, competenze e modelli di sviluppo capaci di generare valore nel tempo” Ha dichiarato Marco Giovannini, Presidente Non Esecutivo di Zest.

“Nell’evoluzione di Zest verso un modello sempre più VC-led, Z_One rappresenta un passaggio significativo e rafforza non solo il nostro ruolo nell’ecosistema dell’innovazione italiana ma anche la nostra capacità di valorizzare le migliori opportunità tecnologiche. È un progetto che fa parte del percorso intrapreso negli ultimi anni e valorizza la natura distintiva di Zest come piattaforma unica, integrata, capace di mettere a sistema capitale, competenze industriali, open innovation e un ampio ecosistema di startup investitori e partner.” Ha dichiarato Marco Gay, Amministratore Delegato e socio di Zest “In questo scenario, dove fare sistema è sempre più strategico, assumere il ruolo di Amministratore delegato di Zest è per me un grande onore e l’opportunità di contribuire con ancora maggiore determinazione alla crescita del Gruppo, insieme al nuovo Presidente, Marco Giovannini ad Antonella e Gabriele, alla guida rispettivamente di Zest Innovation e Zest Investments e a un team di donne e primi di grande talento. A Luigi, Giulia e Giulio rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di pieno successo”.

“Dopo oltre 2 anni lascio la guida di Zest Con Z_One vogliamo rispondere all’esigenza della filiera di sviluppo delle startup, di player integrati con risorse finanziarie importanti e rapidità di esecuzione degli investimenti nelle migliori realtà imprenditoriali e relazioni immediate con le corporate. La strategia è in linea con i migliori benchmark a livello internazionale dove sempre di più i fondi di investimento si stanno dotando di acceleratori di startup proprietari e viceversa. Anche il team, con me, Giulio Montoli e Giulia Fazzini, tutti provenienti da esperienze di accelerazione e di investimenti, riflette la diversità richiesta oggi nel settore.” Commenta Luigi Capello, key people di Z_One e Board Member di Eureka! Venture SGR “All’interno di Eureka!, con il supporto di Zest nelle fasi iniziali e quello di investitori delle startup nelle fasi successive, pensiamo di poter creare un’intera filiera di sviluppo con l’obiettivo di ricercare, investire e supportare le migliori startup al fine di creare i futuri campioni internazionali. Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Giovannini e a Marco nel ruolo di Amministratore Delegato”.

“Z_One rappresenta la sintesi tra le competenze industriali di Zest nell’ecosistema delle startup e l’esperienza di Eureka! nella strutturazione e gestione di fondi di investimento alternativi, che ci consente di dare vita a una piattaforma integrata capace di accompagnare le startup dalla selezione fino alla crescita.” Così commenta Stefano Peroncini, Amministratore Delegato di Eureka! Venture SGR, che aggiunge: “Con Z_One completiamo un ulteriore tassello della piattaforma di investimento di Eureka!, confermando la nostra strategia di investire nel talento imprenditoriale lungo l’intera filiera del capitale: dall’accelerazione al technology transfer, dalle startup innovative agli spin-off della ricerca, fino alle PMI attraverso i search fund.”.

L’assunzione del commitment di 5 milioni di euro nel fondo, pur configurabile come operazione con parti correlate di maggior rilevanza, risulta esente dall’applicazione della relativa procedura in quanto posta in essere con una società collegata rispetto alla quale non vi sono interessi di altre parti correlate qualificabili come significativi secondo i criteri stabiliti dalla stessa.