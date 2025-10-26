Germania, l’Esercito spara a salve, la Polizia risponde con le pallottole

Se non fosse per il ferimento di un soldato e per l’apertura di due indagini con ipotesi di reato, questo evento avrebbe del comico. Soprattutto in tempi come quelli odierni, con la Germania che vuole tornare ad avere un esercito efficiente con una prontezza e deterrenza tali da spaventare Putin.

Il 22 ottobre la Polizia della Baviera meridionale avrebbe sparato con proiettili veri ma per errore a un soldato tedesco che stava partecipando a una esercitazione. La sparatoria, avvenuta mercoledì verso sera a Erding, una città 32 chilometri a nord-est di Monaco, sarebbe il risultato di un pericoloso equivoco: i soldati stavano sparando a salve contro gli agenti in arrivo credendo che le forze dell’ordine facessero anch’esse parte dell’esercitazione, mentre la Polizia, interpretando quell’azione come un attacco da parte di una forza organizzata, ha immediatamente risposto al fuoco con proiettili veri, come ha riportato anche il quotidiano tedesco Bild.

Un soldato, del quale non è stato rivelato il nome, è stato ferito al volto per poi essere immediatamente soccorso e medicato in un ospedale della zona, venendo quindi dimesso il giorno stesso, come ha reso noto la Polizia mediante un comunicato ufficiale.

La sparatoria è avvenuta durante l’esercitazione Marshal Power, una risposta simulata a un attacco straniero contro un paese della Nato, evento che si svolge in aree pubbliche distribuite nei pressi di una dozzina di città bavaresi a nord di Monaco coinvolgendo circa 500 militari del Bundeswehr, l’Esercito tedesco, e centinaia di poliziotti locali e vigili del fuoco. Sebbene non ci siano installazioni militari americane nelle immediate vicinanze della cittadina di Erding, la Baviera ospita le aree di addestramento dell’esercito americano a Grafenwoehr e Vilseck dove spesso si svolgono esercitazioni multilaterali che coinvolgono nazioni alleate della Nato.

Eppure, nonostante l’evento fosse noto alle istituzioni locali, unità di Polizia mobile e un elicottero sono intervenute nell’area di Hohenlindener Street ad Altenerding. Un cittadino aveva segnalato la presenza di una persona armata con un fucile e vestita con una divisa scura.

A fatti accaduti e finalmente compresi, la Polizia ha emesso un comunicato stampa nel quale si legge: “A causa di un’errata interpretazione dei movimenti delle truppe presenti sul posto sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco; non vi è stato alcun pericolo per la popolazione in nessun momento e si può dire che si sia trattato di un errore di comunicazione.”

Resta il fatto che la Polizia militare della Bundeswehr avrebbe aver sparato a salve contro gli agenti intervenuti apparentemente scambiandoli per membri dell’esercitazione in corso, mentre la Polizia, ignara dell’esercitazione, avrebbe risposto al fuoco con le armi d’ordinanza. La Polizia criminale bavarese e la Procura di Landshut hanno comunque aperto un’indagine sull’incidente, mentre il ministro degli Interni bavarese Joachim Herrmann, dal quale dipende il Corpo della Polizia bavarese, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.