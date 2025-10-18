sabato 18 ottobre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Difesa e Aerospazio » Asimov, la via italiana per risolvere il problema della spazzatura nello spazio

Asimov, la via italiana per risolvere il problema della spazzatura nello spazio

Asimov, la via italiana per risolvere il problema della spazzatura nello spazio
Sergio Barlocchetti
Sergio Barlocchetti
– Lettura: 4 minuti

In orbita si contano ormai 14.000 satelliti e 27.000 oggetti. Un sovraffollamento che provoca collisioni, inquinamento luminoso e problemi alle comunicazioni. Per questo nasce un autopilota spaziale intelligente che trova e controlla da solo quelli guasti favorendo la rimozione

Lo spazio non è mai stato così affollato. A marzo 2025 si contavano oltre 14.000 satelliti individuali in orbita ai quali si aggiungono 27.000 oggetti tracciati tra satelliti inattivi, stadi di razzi abbandonati e grandi detriti, un incremento del 31% rispetto al 2023 che conferma la crescita del traffico spaziale e mette in allarme la comunità scientifica.

Con il sovraffollamento aumentano anche l’inquinamento luminoso (che rende più difficile l’osservazione astronomica) e soprattutto il rischio di collisioni, cyber-attacchi e interferenze nelle comunicazioni.

Nasce Asimov, l’autopilota spaziale intelligente

Per rispondere alle sfide del sovraffollamento satellitare, università e aziende stanno collaborando al fine di trovare nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale: è così che nasce Asimov, un “autopilota spaziale” intelligente capace di avvicinarsi, mappare e monitorare in autonomia oggetti inattivi o non cooperativi (come i satelliti guasti), per fare ispezioni, manutenzione o rimozione.

L’idea è coordinata da Aiko, realtà torinese che sviluppa software avanzati basati su intelligenza artificiale e automazione per applicazioni spaziali, in collaborazione con Politecnico di Milano, T4i e Tiny Bull Studio, riunite in un progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Il progetto e le sue tecnologie

Il nome Asimov è la sigla di Autonomous System for In-orbit Mapping and Observation of non-cooperative Vehicles, il primo vero autopilota spaziale intelligente capace di ispezionare e mappare in completa autonomia oggetti non cooperativi in orbita bassa terrestre, come satelliti guasti o detriti sconosciuti.

Al centro del progetto c’è un innovativo sistema di guida, navigazione e controllo (GNC) basato su intelligenza artificiale, che integra moduli di navigazione autonoma e algoritmi di apprendimento utili a pianificare le traiettorie di avvicinamento. Il nuovo satellite sarà in grado di riconoscere e ricostruire la geometria degli oggetti da ispezionare senza supporto da Terra.

Le voci del progetto

Lorenzo Feruglio, Ceo e co-fondatore di Aiko, spiega:

“Il problema del sovraffollamento spaziale è complesso e affrontarlo richiede un approccio condiviso: per questo è fondamentale la collaborazione tra aziende del settore spaziale, università ed enti di ricerca. Solo unendo competenze diverse possiamo affrontare in modo concreto questa sfida e offrire risposte efficaci a livello internazionale, elaborando soluzioni innovative come l’autopilota spaziale. Il nostro obiettivo è costruire un futuro orbitale sostenibile in cui tuteliamo l’ambiente e preserviamo l’accesso allo spazio per le generazioni a venire.”

“Vogliamo dimostrare come l’intelligenza artificiale sia un abilitatore chiave per ottimizzare il monitoraggio e la gestione dei satelliti, rendendo possibili operazioni di mappatura e controllo fino a poco tempo fa impensabili. L’AI non è solo uno strumento di automazione, ma una tecnologia capace di aumentare l’affidabilità e la sicurezza delle missioni, riducendo al minimo rischi e inefficienze.”

Michèle Lavagna, professore ordinario di meccanica del volo al Politecnico di Milano, aggiunge:

“Il Politecnico di Milano contribuisce allo sviluppo degli algoritmi e gioca un ruolo centrale nelle attività di verifica delle tecniche di navigazione e guida autonoma sviluppate in Asimov. Nel laboratorio Argos riproduciamo la dinamica orbitale coordinando bracci robotici, sensori ottici e modelli satellitari, acquisendo immagini in diretta in un ambiente che riproduce lo spazio profondo. È una frontiera nuova del controllo autonomo dei sistemi satellitari, cruciale per le future operazioni di prossimità e di servizio in orbita.”

La sfida del sovraffollamento orbitale

La sfida del sovraffollamento spaziale sta generando rischi sempre più concreti: oltre al pericolo di collisioni tra satelliti, che possono produrre a cascata migliaia di nuovi detriti, il fenomeno ha ripercussioni dirette sulla ricerca scientifica e sulla sicurezza.

Le mega-costellazioni di satelliti (come Starlink) riflettono la luce solare causando inquinamento luminoso che disturba le osservazioni astronomiche e compromette la scoperta di fenomeni cruciali come il passaggio di asteroidi. A ciò si aggiungono interferenze nelle comunicazioni, rischi per gli astronauti e vulnerabilità a possibili attacchi cibernetici o fisici.

Strategie e missioni “pulitrici”

Anche i satelliti inattivi e gli stadi di razzi abbandonati contribuiscono ad alimentare il problema: senza smaltimento o rimozione finiscono per vagare senza controllo nello spazio.

Per questo motivo oggi si stanno sviluppando strategie di smaltimento e missioni pulitrici: satelliti dedicati alla rimozione di oggetti non più attivi, sistemi per il rifornimento e l’estensione della vita operativa, tecnologie di deorbitazione controllata a fine missione.

A queste si affiancano linee guida e programmi internazionali come lo Zero Debris Charter dell’agenzia europea ESA, che promuovono una progettazione più sostenibile e una responsabilità condivisa del traffico spaziale.

© Riproduzione Riservata
,