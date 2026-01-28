Il Como come le big d’Europa: nessuno in Italia spende come Fabregas

Un report della Fifa sul valore del mercato dei calciatori nel 2025 svela che il Como è stato il club italiano ad aver speso di più. E lo colloca tra le grandissime d’Europa nonostante sia una provinciale.

Un mercato ricco e da big d’Europa, anche se la dimensione è quella di una provinciale della Serie A. Il Como vive una realtà inimmaginabile solo pochi anni fa e adesso, oltre ai risultati della squadra di Fabregas che sogna una storica qualificazione alla Champions League, lo certificano anche i numeri della Fifa. Nell’anno solare 2025, con due sessioni di mercato da conteggiare, i lariani sono stati il club italiano che ha investito più denaro nell’acquisto di calciatori. E sono stati l’undicesimo in tutta Europa alle spalle di multinazionali con fatturati di centinaia di milioni di euro.

E’ la fotografia emersa dalla pubblicazione dell’ultimo Global Transfer Report che riflette l’andamento del mercato mondiale del calcio. Il Como compare in posizione 11 con un progresso di 42 rispetto al 2024, davanti al Milan (12°) in un ranking delle prime venti squadre per spese in Europa che non comprende nessuna altra italiana. Sul podio ci sono Manchester City, Liverpool e Chelsea: la Premier League domina occupando sette dei primi dieci posti e davanti al Como e ai rossoneri si inseriscono anche Bayer Leverkusen, Lipsia, Sunderland, Wolverhampton, Tottenham, Arsenal e Nottingham Forest. Alle spalle ecco Real Madrid, Strasburgo, Manchester United, Fenerbache, Galatasaray, Bournemouth, Newcastle e Marsiglia.

Una classifica che certifica quando sta accadendo in riva al Lario. La proprietà dei fratelli Hartono ha dato il via a un progetto che prevede investimenti massicci per sviluppare parallelamente l’aspetto sportivo del club, portato in Serie A e adesso nei piani alti della classifica, e quello commerciale di lancio del brand del lago, meta turistica molto conosciuta a livello internazionale.

Un’idea senza limiti di spesa o quasi. L’ultimo bilancio ha chiuso con un passivo enorme: 105 milioni di euro. Una montagna di denaro senza collegamento con quanto fatturato nella prima stagione in Serie A (55 milioni) e che dovrà confrontarsi con i rigidi paletti della Uefa non appena il Como metterà piede in una competizione europea come è possibile, anzi probabile, che avvenga rapidamente.

Il boom del Como in un calciomercato mondiale sempre più ricco

La scalata del Como nell’èlite del calcio europeo arriva in un 2025 che ha fatto segnare il record storico di sempre per soldi investiti sul mercato a livello globale. Lo dimostra il report della Fifa che ha registrato compravendite per 13,11 miliardi di dollari, oltre il 50% in più rispetto alla spesa del 2024 e il 35,6% in più rispetto al precedente record, stabilito nel 2023.

Nel calcio professionistico i club inglesi hanno continuano a farla da padroni, spinti dalla ricchezza dei loro contratti televisivi internazionali: 3,82 miliardi di dollari spesi per trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per trasferimenti in uscita.