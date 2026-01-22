Daniele Pescara come cambia la consulenza per le imprese italiane

Globalizzazione, intelligenza artificiale, crisi demografica e passaggi generazionali stanno riscrivendo le regole del gioco. In questo scenario complesso, sempre più imprenditori non cercano soluzioni rapide e inefficaci, ma strategie strutturate e durature, capaci di reggere nel tempo.

I numeri sono chiari: la pressione fiscale supera il 42%, la burocrazia italiana resta tra le più onerose d’Europa e oltre un’impresa su tre rinvia investimenti a causa dell’incertezza economica. Il risultato è un sistema imprenditoriale sotto stress, che ha bisogno di governare il cambiamento, non subirlo.

È su questo terreno che si colloca l’esperienza di Daniele Pescara, consulente strategico e fondatore della Daniele Pescara Consultancy, boutique firm con uffici a Padova e Dubai, oggi considerata una delle realtà più strutturate e avanzate della consulenza italiana. Grazie al riconoscimento ottenuto in ambito internazionale, lo Studio rappresenta un vero fiore all’occhiello per l’Italia, dimostrando come la competenza possa essere esportata con successo.

Pescara è inoltre riconosciuto come punto di riferimento nella costituzione di società a Dubai, affiancando imprenditori italiani e internazionali nei processi di insediamento e sviluppo negli Emirati Arabi Uniti. Un modello che supera la figura del professionista “verticale” per adottare un approccio sistemico, capace di integrare fiscalità, compliance e visione globalizzata. Lo Studio opera come una piattaforma di advisory avanzata, affiancando imprese e istituzioni in ambiti chiave come il cambio generazionale, l’internazionalizzazione, la ristrutturazione e la protezione dei gruppi aziendali.

Alla base di questo approccio c’è anche una formazione maturata a Dubai, hub globale per finanza, innovazione e rapidità decisionale, che ha contribuito a sviluppare una visione oggi sempre più richiesta anche in Europa.

Già Presidente di FenImprese Dubai, Pescara ha promosso una nuova idea di consulenza: fondata sul dialogo con l’imprenditore, meno emergenziale e più strutturale. Un approccio vicino ai modelli dei Family Office, ambito in cui la Daniele Pescara Consultancy è certificata, dove la gestione riguarda persone prima ancora che numeri.

Premi in ambito antiriciclaggio e compliance, collaborazioni con la LUISS University e iniziative formative con la Scuola Antiriciclaggio completano il profilo di uno Studio che guarda oltre il breve periodo. In una fase storica in cui gli italiani non cercano slogan ma certezze, assume valore la scelta di professionisti con esperienza internazionale come Pescara di mettere le proprie competenze a disposizione del Paese, contribuendo a una visione più solida del futuro economico dell’Italia.