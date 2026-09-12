IT Wallet, arrivano nuovi documenti sull’app IO: certificato di residenza, titoli di studio e ISEE

In arrivo nuovi documenti sul portafoglio digitale degli italiani. Su IT Wallet, la funzione dell’app IO che permette di avere sul telefono documenti con pieno valore legale, arriveranno anche il certificato di residenza, i titoli di studio e l’ISEE. Ecco cosa cambia, quando arriveranno le novità e come si fa a caricarle sul proprio smartphone.

Cosa c’è oggi su IT Wallet e cosa sta per cambiare

Al momento IT Wallet, integrato nell’app IO, permette di conservare sul telefono tre documenti con validità equivalente a quella cartacea: la patente di guida, la tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità. Non sono scansioni o foto, ma titoli digitali riconosciuti a tutti gli effetti dalla pubblica amministrazione, utilizzabili anche durante un controllo delle forze dell’ordine o per accedere ai servizi sanitari.

I nuovi documenti: residenza, titoli di studio e ISEE

Le prime novità sono già dietro l’angolo: tra settembre e ottobre 2026 dovrebbero arrivare il certificato di residenza e i titoli di studio, dal diploma alla laurea, comprese le iscrizioni a scuola e all’università per chi sta ancora studiando. Più avanti sarà il turno di documenti d’identità con foto, titoli accademici, tessera elettorale, attestazione della maggiore età e deleghe, anche se per queste non ci sono ancora date certe: tutto dipende da quando le banche dati pubbliche si collegheranno al sistema. C’è poi l’ISEE, forse la novità più attesa di tutte visto che regola l’accesso a bonus, contributi economici, Assegno Unico e altre misure di sostegno. Anche qui manca ancora una data, ma è già nell’elenco ufficiale delle prossime aggiunte. In generale, ogni documento arriverà sull’app solo quando l’ente che lo gestisce sarà collegato all’infrastruttura: l’ISEE dall’INPS, i dati scolastici dal Ministero dell’Istruzione, quelli universitari dal Ministero dell’Università, residenza e liste elettorali dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

L’accesso con CieID, come attivare IT Wallet e caricare i documenti sull’app IO

Per quanto riguarda l’accesso, oggi basta lo SPID per attivare IT Wallet e caricare i documenti già disponibili. Per le nuove certificazioni, però, sarà necessario un livello di identificazione più alto, legato alla Carta d’Identità Elettronica e all’app CieID. Una scelta che riporta al centro la CIE nel percorso di identità digitale italiana, anche se resterà comunque un regime misto con lo SPID almeno per il primo periodo. Per chi non lo avesse ancora fatto, attivare IT Wallet è semplice: si apre l’app IO, si entra nella sezione “Portafoglio”, si legge l’informativa sulla privacy e si conferma la propria identità con le credenziali CIE o SPID. Fatto questo, l’app mostra l’elenco dei documenti disponibili da aggiungere. La particolarità dei nuovi documenti è che non andranno caricati a mano: niente scansioni, niente foto della carta d’identità. Sarà l’ente competente a generare direttamente l’attestato digitale, che l’utente potrà recuperare all’interno dell’app dopo aver confermato la propria identità. Un sistema pensato per essere il più automatico possibile, in linea con l’obiettivo finale del progetto: avere sempre con sé, sul proprio smartphone, tutti i documenti necessari per interagire con la pubblica amministrazione.