Antonelli ancora scatenato a Madrid davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

Pista nuova ma il miglior tempo è ancora dello scatenato Kimi Antonelli. A Madrid dove le monoposto della Formula 1 sono scesi in pista per la prima volta è stato ancora una volta l’italiano leader del mondiale e fresco trionfatore a Monza a precedere tutti. Il miglior tempo di Kimi a dimostrazione di un momento eccezionale per il bolognese che può contare su una Mercedes ancora una volta velocissima. “In qualifica ci divertiremo sicuramente – ha assicurato Antonelli – ma ci sarà da stare attenti a trovare il limite senza commettere errori, perché su una pista con così poco margine basta una sbavatura per rovinare l’intero weekend”. Il nuovo Madring come è stato battezzato il nuovo circuito spagnolo è una novità per tutti i piloti, ma quelli che nelle prime due sessioni di prova si sono trovati subito a suo agio sono stati Antonelli e i due ferraristi. Leclerc e Hamilton hanno infatti ottenuto il secondo e il terzo tempo alle spalle di Kimi e dopo la clamorosa debacle di Monza sono chiamati a rilanciarsi, ma ancora una volta sarà la Mercedes di Antonelli la macchina da battere per le rosse di Maranello.

Un decimo di distacco

Alle spalle della Mercedes c’è dunque la Ferrari, seconda con Charles Leclerc e terza con Lewis Hamilton, con un gap molto simile tra i due, poco più di un decimo. I riferimenti ricalcano quanto visto nella prima sessione: la Rossa è molto efficace nel primo intertempo, raggiunge velocità di punta elevate e superiori a quelle della Mercedes, segnale che utilizza più energia in quel tratto. La situazione si ribalta nella seconda metà del tracciato, dove è Mercedes ad avere la meglio, anche in zone di percorrenza che richiedono buon carico aerodinamico. È forse questa la sorpresa più grande del venerdì, come se la Stella avesse puntato non solo sulle velocità di punta, ma anche su una vettura più stabile in curva per dare fiducia ai piloti. Tra i top team si è inserita anche una sorpresa, la Racing Bulls di Arvid Lindblad, protagonista nel bene e nel male. Il britannico ha chiuso a meno di due decimi e mezzo da Antonelli, ma è stato suo malgrado autore dell’unica bandiera rossa della seconda sessione, finendo a muro nel secondo settore nella curva che segue la Monumental dopo aver perso il posteriore in inserimento. Il pilota della Racing Bulls precede George Russell, quinto, che ha faticato a migliorarsi con la mescola più tenera. Sesto tempo per Max Verstappen con la Red Bull e brutta giornata invece per le Mc Laren: settimo tempo per Oscar Piastri mentre Lando Norris non ha potuto disputare la seconda sessione a causa di un problema che ha richiesto la sostituzione del cambio.