L’effetto GLP-1 arriva a tavola: perché i ristoranti americani stanno riducendo le porzioni

Negli Stati Uniti i farmaci GLP-1 stanno cambiando il modo in cui le persone mangiano e, di conseguenza, il modo in cui i ristoranti pensano i loro menu. Wegovy, Mounjaro e Zepbound appartengono a una classe di farmaci nata originariamente per il trattamento del diabete e oggi anche formulata appositamente per la gestione dell’obesità. Agendo sui meccanismi ormonali che regolano glicemia, sazietà e appetito, possono ridurre la quantità di cibo assunta e modificare il desiderio verso alcuni alimenti. La dimensione del fenomeno è ormai difficile da considerare marginale. Secondo l’ultima rilevazione KFF, aggiornata a marzo 2026, il 18 per cento degli adulti americani dichiara di avere utilizzato almeno una volta un farmaco GLP-1 e il 12 per cento lo sta assumendo attualmente. La quota comprende chi li utilizza per dimagrire e chi li assume per una patologia cronica. Se si guarda esclusivamente alla perdita di peso, la fotografia più recente di Gallup è altrettanto significativa: nel 2026 l’11 per cento degli adulti statunitensi assume attualmente un GLP-1 per dimagrire, quasi quattro volte la quota registrata nel 2024, quando era il 3 per cento. Il 15 per cento dice inoltre di averne fatto uso in passato per questo scopo. Non sorprende quindi che l’industria della ristorazione abbia cominciato a interrogarsi su una domanda molto concreta: cosa ordina al ristorante una persona che non ha più voglia, o bisogno, di mangiare un piatto da 1.200 calorie? La risposta che arriva dagli Stati Uniti è: porzioni più piccole, piatti più proteici, più verdure e maggiore possibilità di scegliere quanto mangiare.

La National Restaurant Association ha rilevato nel 2026 che la grande maggioranza dei consumatori che utilizzano GLP-1 ha modificato il proprio modo di ordinare al ristorante. Tra i cambiamenti più frequenti ci sono proprio la scelta di porzioni ridotte, una maggiore attenzione alle proteine e l’aggiunta di verdure. E il dato più interessante è che il farmaco non sembra aver fatto sparire il ristorante dalla vita delle persone: l’87 per cento degli utilizzatori dice di apprezzare andare a mangiare fuori e il 71 per cento considera il ristorante una parte essenziale del proprio stile di vita. È un passaggio importante. L’effetto GLP-1 sulla ristorazione non sembra essere «mangiare meno fuori», ma «mangiare diversamente fuori».

Dai mini-menu alle mezze porzioni: l’America ridisegna il piatto

La trasformazione si vede già nei menu. Alcuni ristoranti americani hanno cominciato a proporre porzioni più piccole e piatti più ricchi di proteine e verdure, inizialmente pensati per chi assume GLP-1 e poi estesi alla clientela generale. È il caso, per esempio, di alcuni locali e catene che hanno introdotto mezze porzioni o formati intermedi. Il tema non è soltanto nutrizionale, ma anche economico. Chi mangia meno non vuole necessariamente pagare quasi quanto chi ordina una porzione intera. Secondo PwC, il 35 per cento degli utilizzatori di GLP-1 vorrebbe porzioni più piccole a un prezzo proporzionato, mentre il 32 per cento chiede la possibilità di ordinare mezze porzioni o dividere un piatto senza sovrapprezzi. I dati suggeriscono inoltre che il cambiamento riguarda soprattutto che cosa si mangia fuori casa. Dopo alcuni mesi di terapia diminuisce la spesa per fast food, pizza, hamburger e altri cibi ad alta densità calorica, mentre cresce l’interesse per proteine e verdure. La «porzione GLP», insomma, potrebbe diventare qualcosa di più di un’offerta per chi assume questi farmaci: un nuovo formato della ristorazione, adatto anche a chi semplicemente vuole mangiare meno senza rinunciare alla convivialità.

E in Italia? I farmaci corrono ma la «porzione GLP» deve ancora arrivare

In Italia non disponiamo ancora di un dato nazionale direttamente comparabile con quello americano sulla percentuale di adulti che assumono GLP-1 per perdere peso. I numeri AIFA mostrano però quanto rapidamente semaglutide e tirzepatide stiano entrando nel mercato. Secondo l’ultimo Rapporto OsMed, nel 2025 tirzepatide è stata il primo farmaco di fascia A acquistato privatamente dagli italiani per valore di spesa, con circa 225 milioni di euro. Per semaglutide la spesa privata ha raggiunto 162,7 milioni, mentre quella a carico del Servizio sanitario nazionale, nelle indicazioni rimborsate, è stata di circa 430 milioni. Sono cifre importanti, ma non equivalgono al numero di persone in terapia: una confezione non corrisponde necessariamente a un paziente e i farmaci sono utilizzati per indicazioni diverse, in particolare diabete e obesità. Per ora, quindi, la trasformazione della ristorazione italiana appare molto più timida rispetto a quella americana. Ma la direzione potrebbe essere quella. Perché l’aspetto più interessante non riguarda soltanto Ozempic, Mounjaro o gli altri GLP-1: è l’incontro fra farmaci capaci di ridurre fame e appetito e un’industria, quella della ristorazione, costruita per decenni sull’idea che più grande significhi più conveniente.

Anche la Società Italiana Obesità a favore delle porzioni ridotte: segno di inclusione

«È molto importante che chi assume farmaci agonisti del recettore GLP-1 continui a mangiare in modo corretto, equilibrato e variato, senza però rinunciare al piacere della convivialità e di una cena al ristorante» dice il professor Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana Obesità. «Proprio per questo sarebbe auspicabile che anche in Italia, come già sta accadendo negli Stati Uniti, i ristoratori iniziassero a prestare maggiore attenzione a questa nuova tipologia di clientela. Chi assume questi farmaci spesso ha una riduzione significativa dell’appetito e non riesce, o non dovrebbe essere costretto, a consumare una porzione standard. Offrire mezze porzioni o porzioni ridotte, naturalmente con un prezzo adeguato, sarebbe un gesto di attenzione e di inclusione importante. Dal punto di vista nutrizionale, però, ridurre le quantità non significa impoverire la qualità della dieta. Al contrario, chi segue una terapia con GLP-1 deve prestare particolare attenzione a ciò che mangia: è fondamentale variare gli alimenti e garantire un adeguato apporto di proteine, utile a contrastare la perdita di massa muscolare, così come assumere sufficienti fibre, che possono contribuire a mantenere una buona funzionalità intestinale. La dieta deve quindi rimanere equilibrata, sana e completa, anche quando le quantità si riducono. E tutto questo deve avvenire, naturalmente, nell’ambito di un percorso seguito e monitorato dal medico».