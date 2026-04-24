Neonati sepolti a Parma, sentenza choc: 24 anni a Chiara Petrolini, ma per il primo figlio arriva l’assoluzione

La Corte d’Assise di Parma condanna Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi per l’omicidio del secondo neonato e la assolve per il primo. Una sentenza complessa che riapre interrogativi su responsabilità, contesto familiare e vuoti invisibili.

La sentenza è arrivata dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, ma il peso che porta con sé è destinato a durare molto più a lungo: 24 anni e tre mesi di reclusione per l’omicidio del secondo figlio, assoluzione per il primo. Così la Corte d’Assise di Parma ha chiuso – almeno in primo grado – uno dei casi più destabilizzanti degli ultimi anni, quello dei neonati sepolti nel giardino di una villetta a Traversetolo, trasformando una vicenda già difficile da comprendere in una pagina giudiziaria che lascia aperte più domande di quante ne chiuda.

In aula, mentre veniva letto il dispositivo, Chiara Petrolini è rimasta immobile, quasi impermeabile alla formalità del verdetto. Poi, lontano dagli occhi, il cedimento: le lacrime, l’abbraccio con i genitori, presenza costante in ogni udienza di un processo che ha attraversato mesi di ricostruzioni, perizie e contraddizioni.

Una condanna parziale che ridisegna il caso

La Corte ha scelto una linea precisa: riconoscere la responsabilità per la morte del secondo neonato, nato tra il 7 e l’8 agosto 2024, ma non per il primo, venuto alla luce nel maggio 2023. Una distinzione che non è solo giuridica, ma narrativa, perché spezza la continuità di una storia che fino a oggi era stata letta come un unico, drammatico filo.

Non solo: uno dei capi d’imputazione è stato riqualificato, trasformando la soppressione di cadavere relativa al secondo figlio nel meno grave reato di occultamento di cadavere, confermando una linea già emersa nelle fasi preliminari. La Procura aveva chiesto una condanna a 26 anni, ma il collegio ha optato per una pena leggermente inferiore, senza però scalfire l’impianto accusatorio principale.

All’uscita dall’aula, la difesa ha subito chiarito la propria posizione: la pena, secondo l’avvocato, “avrebbe potuto e dovuto essere più mite”, lasciando intendere che il percorso giudiziario non si fermerà qui.

Il padre escluso e il diritto negato

Tra le presenze più silenziose e allo stesso tempo più cariche di tensione, quella dell’ex fidanzato, padre dei due neonati, uscito dall’aula immediatamente dopo la sentenza. La sua posizione, rappresentata in aula come parte civile, ha aggiunto un ulteriore livello a una vicenda già complessa: non solo la perdita, ma anche la percezione di essere stato completamente escluso.

Secondo quanto emerso, non si sarebbe mai accorto delle gravidanze, vivendo quella che per lui si è trasformata in una rivelazione tardiva e devastante. La richiesta, più che punitiva, era simbolica: il riconoscimento di un ruolo, di una presenza mai esercitata ma profondamente rivendicata. Un vuoto che, come è stato sottolineato, nessuna sentenza potrà colmare.

Il ritrovamento e la scoperta di una doppia verità

Tutto inizia il 9 agosto 2024, quando il cane di famiglia riporta alla luce il corpo di un neonato sepolto in giardino. Un evento che, già di per sé, avrebbe segnato una frattura irreversibile. Ma è solo l’inizio.

Nei giorni successivi, mentre Chiara Petrolini si trova a New York con i genitori e rientra in Italia il 19 agosto, emergono nuovi elementi. Le indagini portano alla scoperta di un secondo corpo, nascosto nello stesso giardino, e con esso una seconda gravidanza mai rivelata. A quel punto, il caso cambia natura: non più un episodio isolato, ma una sequenza.

Le dichiarazioni rese agli inquirenti aggiungono dettagli che rendono ancora più difficile ogni tentativo di interpretazione lineare: parti avvenuti in solitudine, nascite senza assistenza, una gestione immediata che, secondo le ricostruzioni, avrebbe portato alla morte dei neonati in seguito a emorragie legate al taglio del cordone ombelicale.

La perizia psichiatrica: lucidità senza alibi

Uno degli snodi centrali del processo è stato il profilo psicologico dell’imputata. La perizia psichiatrica ha restituito un quadro definito: nessuna patologia tale da compromettere la capacità di intendere e di volere, ma tratti di immaturità e fragilità emotiva. Un equilibrio sottile, che esclude l’incapacità ma non elimina la complessità.

Proprio su questo punto si è innestata una delle decisioni più controverse: il rafforzamento delle misure cautelari con l’introduzione del braccialetto elettronico, motivato anche dal rischio – ritenuto concreto dai giudici – di nuove gravidanze indesiderate con esiti potenzialmente analoghi. Una valutazione che sposta il caso oltre il singolo fatto, proiettandolo in una dimensione preventiva.

Una storia che interroga più della sentenza

Al di là della condanna, resta una domanda che attraversa tutta la vicenda e che il processo, per sua natura, non può esaurire: come sia stato possibile che due gravidanze siano passate inosservate, dentro una famiglia, dentro una relazione, dentro una quotidianità apparentemente normale.

È qui che il caso smette di essere solo cronaca giudiziaria e diventa qualcosa di più difficile da classificare: una storia di silenzi, di rimozioni, di spazi invisibili in cui la realtà riesce a scivolare senza essere vista.