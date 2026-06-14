Finito il digiuno della Ferrari: Hamilton trionfa a Barcellona

Il digiuno è durato 34 gran premi ed è finito grazie a Lewis Hamilton. La Ferrari torna a vincere un gran premio e lo fa grazie all’inglese sette volte campione del mondo. Il 2025 era stato l’anno nero sia per la Rossa (neanche una vittoria) che per l’inglese (mai sul podio), ma il 2026 è l’anno del riscatto per il team di Maranello, comunque sempre competitivo nei precedenti sei gran premi, e soprattutto per Lewis, secondo a Montecarlo e trionfatore a Montmelò. “Ho lavorato con loro, tantissimo, per tornare me stesso e aiutarli a rimettersi in lizza per le vittorie”. Un Lewis nuovo, ritrovato, così simile all’Hamilton che in Formula 1 ha vinto più di tutti. E alla fine, al settimo appuntamento di questa stagione incerta e imprevedibile, anche la sua prima vittoria con il Cavallino è arrivata. A Barcellona, dove il britannico aveva già vinto sei volte in carriera, si aggiudica la settima e sale a 106 Gran Premi conquistati in Formula 1.

La gara

Per tutto il weekend, Hamilton ha guidato benissimo e in gara ha scelto una tattica aggressiva su tre più stop, mentre le Mercedes sceglievano di farne due. E poi ci vuole sempre quel pizzico di fortuna, data dall’imprevedibilità della Formula 1. Stavolta ad aiutare la Ferrari è stata la Safety car, entrata in pista per l’incidente di Alonso. Hamilton è stato l’unico a entrare ai box per il più stop, e con le nuove gomme la sua Ferrari è volata via. Alle sue spalle il duello in casa Mercedes lo ha vinto George Russell dopo che Antonelli lo aveva superato, ma Kimi ha avuto un problema alla macchina e si è dovuto ritirare. Stessa sorte per Leclerc che era quinto, anche per lui un weekend nero. Con la vittoria di Barcellona, Hamilton sale a 115 punti, mentre Antonelli resta leader a 156.

La felicità di Hamilton

“Devo cominciare dicendo grazie alla Ferrari, a tutti coloro che lavorano in fabbrica. A Fred (Vasseur; n.d.r.) per avermi portato in questo team. Avevo iniziato con un sogno l’anno scorso, poi è passata un’annata impossibile, ma non abbiamo mai mollato la speranza, il team ha cercato sempre di tenermi su di morale, abbiamo portato miglioramenti e se questo non bastasse ho i tifosi migliori del mondo e abbiamo raggiunto tutto quello che insieme sognavamo”. Incontenibile Lewis Hamilton. Sono queste le prime parole dopo lo storico successo di Barcellona, che interrompe una striscia negativa di mancate vittorie della rossa che durava dal Messico del 2024, quando l’ultimo a vincere fu Carlos Sainz. Per Hamilton è il primo successo della carriera con la Ferrari, il numero 106 della carriera: “Questa come la metto in classifica? Sono tutte speciali a modo loro, ma questa ha davvero qualcosa di unico. Spero sia la prima di tante, ma oggi la macchina è stata fantastica”.