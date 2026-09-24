Garlasco, la vedova di Ferri denuncia per omicidio: «Le dissero di stare zitta»

La vedova di Giovanni Ferri, ex meccanico 88enne trovato morto a Garlasco nel 2010, ha presentato un esposto alla procura di Pavia, chiedendo di indagare per omicidio volontario. La morte era stata archiviata come suicidio, ma la donna non ha mai accettato quella conclusione.

A portare il caso in televisione, durante una puntata di Mattino Cinque, è stato l’avvocato Fabrizio Gallo, che ha curato la denuncia. Il legale ha riferito di una circostanza grave: qualcuno avrebbe invitato la vedova a tacere. «Hanno invitato la moglie a non parlare più del caso, altrimenti avrebbe fatto la fine del marito», ha sentenziato il legale.

Il caso di Giovanni Ferri

Dagli stralci della denuncia mostrati in trasmissione emerge un quadro estremamente inquietante. La vedova Ferri ha raccontato di pressioni ricevute da più persone dopo la morte del marito, tra cui una sua amica convinta che si trattasse di un omicidio. «Credo mi disse di stare zitta, di evitare qualsiasi domanda con alcuno, di non parlare mai con nessuno», si legge nell’esposto.

Gallo punta il dito anche su un elemento materiale: il coltello con cui, secondo gli inquirenti dell’epoca, Ferri si sarebbe ferito. Sul manico o sulla lama, sostiene il legale, «ci sono le tracce di Dna del suo aggressore». Un dettaglio che, se confermato, cambierebbe radicalmente la ricostruzione dei fatti.

Gli altri casi irrisolti nei pressi di Garlasco

L’avvocato ha rivelato inoltre di essere stato contattato da famiglie legate ad altri decessi mai del tutto chiariti, tra cui una «vicina a Marco Poggi e Andrea Sempio». I nomi non vengono fatti, ma i casi sono già noti alla cronaca: quello di Michele Bertani, morto nel 2016, e quello di Corrado Cavallini, medico di base, anche dei Ferri, scomparso a Vigevano nel 2012.

Negli anni si è più volte tentato di tracciare un filo tra questi decessi e l’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Le indagini, però, non hanno mai stabilito alcun collegamento. Per ora, rimangono storie parallele che si sfiorano senza incontrarsi.