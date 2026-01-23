Garlasco, Sempio verso il processo a un anno dalla riapertura delle indagini

Proviamo a fare ordine in questo marasma. A quasi un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, la Procura di Pavia si prepara a un passo decisivo. L’ipotesi più probabile è che, dopo il deposito della consulenza della patologa forense Cristina Cattaneo, si chiuda l’inchiesta a carico di Andrea Sempio con una richiesta di processo. Il 37enne, amico del fratello di Chiara, è indagato di nuovo dopo che i pm hanno ottenuto il via libera dalla gip Daniela Garlaschelli il 23 gennaio 2025.

Sempio ha sempre negato ogni responsabilità per il delitto, così come Alberto Stasi, l’ex fidanzato della 26enne che sta scontando sedici anni di carcere per l’omicidio e che da sempre si proclama innocente. La difesa di Stasi ha sollecitato la riapertura del fascicolo, puntando su elementi che potrebbero ribaltare la ricostruzione che ha portato alla condanna definitiva.

La questione del Dna

Al centro della nuova inchiesta ci sono gli accertamenti sull’esito della perizia genetica sulle unghie di Chiara, disposta nel 2014 durante il processo di appello bis. Il risultato, confermato anche dai consulenti di Stasi, ha indicato la presenza di Dna compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio. Un elemento che, secondo l’accusa e i legali di Alberto, non lascia dubbi sulla necessità di approfondire questa pista.

La questione del Dna e della sua leggibilità, insieme all’impronta palmare ritrovata sul muro che conduce al seminterrato della villetta, è stata al centro dell’incidente probatorio concluso lo scorso mese. Per l’accusa e la difesa di Stasi l’esito è dirimente. Diversa la posizione della difesa di Sempio e della parte civile, che ritengono i risultati fuorvianti e inutili in quanto non ridisegnerebbero la scena del crimine.

Il confronto televisivo

Intanto il caso torna sotto i riflettori. Nella nuova puntata di Quarto Grado di venerdì 23 gennaio, Andrea Sempio si confronterà per la prima volta in studio con opinionisti ed esperti. Un’occasione per ascoltare direttamente la sua versione dei fatti, mentre la Procura si prepara a decidere se chiudere il cerchio attorno a lui.

Dopo diciotto anni dal delitto, il giallo di Garlasco potrebbe avviarsi verso un nuovo processo. Basteranno gli indizi al momento in campo a riscrivere la storia di questo caso?