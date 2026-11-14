Garlasco, Sempio davanti al giudice ma Stasi è già condannato: il nodo che può cambiare tutto

Il delitto di Garlasco torna davanti a un giudice. E questa volta il problema non riguarda soltanto chi abbia ucciso Chiara Poggi, ma anche come la giustizia italiana possa affrontare due ricostruzioni giudiziarie differenti dello stesso omicidio. Da una parte c’è Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Dall’altra Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Due posizioni che rischiano di intrecciarsi in un passaggio processuale particolarmente delicato.

La data è stata fissata: 25 febbraio 2027. Davanti al giudice per l’udienza preliminare Luigi Umberto Riganti comparirà Andrea Sempio, 38 anni, amico di Marco Poggi, fratello della vittima. Sarà il magistrato a decidere se accogliere la richiesta della Procura e mandarlo a processo davanti alla Corte d’Assise. Ma prima ancora di entrare nel merito delle prove potrebbe trovarsi ad affrontare una questione destinata a incidere sull’intero procedimento: è possibile celebrare un nuovo processo per un omicidio per il quale esiste già una condanna definitiva?

Garlasco, perché la difesa di Sempio vuole fermare il processo

Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno già annunciato la loro strategia. L’obiettivo è ottenere la sospensione del procedimento in attesa che venga affrontata la revisione della condanna di Alberto Stasi. I legali sono pronti anche a sollevare una questione di legittimità costituzionale per evitare la contemporanea celebrazione dei due giudizi.

Il problema è tutt’altro che secondario. La sentenza definitiva del 2015 ha individuato in Stasi il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La nuova inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, invece, attribuisce la responsabilità del delitto a Sempio, sulla base di una diversa ricostruzione della dinamica e di ulteriori accertamenti scientifici.

Non significa che la condanna di Stasi sia automaticamente destinata a cadere, né che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sempio debba necessariamente essere respinta. Significa, però, che il giudice dovrà affrontare un problema giuridico complesso, sul quale le difese intendono aprire un confronto preliminare.

Sempio, che ha sempre respinto ogni accusa, ha dichiarato di confidare nella possibilità di chiarire la propria posizione già durante l’udienza preliminare, evitando così un processo.

Le prove contro Andrea Sempio: dal Dna all’impronta 33

La Procura guidata da Fabio Napoleone ritiene di avere raccolto elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. Al centro del fascicolo ci sono le analisi delle tracce genetiche, la controversa impronta palmare numero 33 individuata sulla parete della scala che conduce alla cantina della villetta dei Poggi e gli accertamenti sulle impronte di scarpa.

Secondo i consulenti dell’accusa, le osservazioni della difesa non hanno modificato le conclusioni raggiunte sull’impronta 33. Anche gli approfondimenti sulla traccia di calzatura non avrebbero evidenziato un’incompatibilità fisica con le caratteristiche del piede di Sempio.

Un altro capitolo riguarda il materiale genetico rilevato sulle unghie della vittima, oggetto di valutazioni e contestazioni da parte dei consulenti. Si tratta di elementi tecnici la cui interpretazione resta al centro del confronto fra accusa e difesa, non di prove già giudizialmente accertate contro Sempio.

La ricostruzione della Procura sostiene che Chiara Poggi sarebbe stata aggredita dopo avere respinto un approccio sessuale. Secondo il capo d’imputazione, l’aggressore avrebbe colpito ripetutamente la giovane con un corpo contundente, trascinandola verso la scala della cantina e continuando a infierire su di lei. I magistrati contestano le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti.

La difesa contesta tanto la ricostruzione dell’omicidio quanto il significato attribuito agli elementi scientifici. Proprio per questo, davanti al giudice, potrebbe chiedere nuove perizie sulle impronte e sulle altre tracce raccolte nella casa.

Alberto Stasi e la revisione della condanna: cosa può succedere

Il secondo fronte giudiziario riguarda Alberto Stasi. I suoi difensori, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, stanno preparando un’istanza di revisione da presentare alla Corte d’Appello di Brescia.

I legali hanno anticipato l’esistenza di elementi che ritengono importanti per rimettere in discussione la ricostruzione accolta nella sentenza definitiva. Il contenuto completo della richiesta, tuttavia, non è ancora stato reso pubblico.

Parallelamente, sono emerse indiscrezioni su una possibile iniziativa della Procura generale di Milano, che starebbe valutando una rilettura critica di alcuni accertamenti effettuati durante le prime indagini, compresi quelli del Ris. Tra i punti discussi figura anche la questione delle tracce biologiche sui pedali della bicicletta di Stasi.

Per il momento, però, non risulta formalizzata una decisione della Procura generale di sostenere o presentare autonomamente una richiesta di revisione.

La distinzione è fondamentale: una richiesta di revisione non equivale all’annullamento della condanna. Sarà eventualmente la Corte d’Appello di Brescia a valutarne l’ammissibilità e, se ne ricorreranno le condizioni, ad affrontare nuovamente il merito del caso.

L’ex procuratore Venditti torna in Tribunale come testimone

A complicare ulteriormente il quadro c’è l’indagine parallela sulla presunta corruzione collegata alla prima archiviazione di Andrea Sempio, avvenuta nel 2017.

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato ascoltato per oltre tre ore dai magistrati pavesi, ma questa volta nella veste di testimone. La sua posizione, inizialmente oggetto di un’inchiesta della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari, è stata archiviata.

L’indagine era nata anche dal ritrovamento di un appunto sequestrato nell’abitazione dei genitori di Andrea Sempio, contenente un riferimento a Venditti e all’archiviazione del procedimento. Gli accertamenti non hanno però portato a individuare elementi sufficienti per sostenere l’accusa nei confronti dell’ex magistrato.

Venditti ha raccontato di avere risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri Giuliana Rizza e Stefano Civardi, senza nascondere la propria amarezza per essere stato coinvolto nell’inchiesta. Ha inoltre ribadito di considerare estremamente deboli gli elementi raccolti contro Andrea Sempio.

Resta invece aperto il filone investigativo relativo al presunto passaggio di denaro che avrebbe dovuto favorire l’archiviazione del 2017. Tra le posizioni ancora al vaglio degli inquirenti figura quella di Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Le ipotesi investigative devono ancora essere dimostrate e non costituiscono un accertamento di responsabilità.

La famiglia Poggi e il peso della sentenza definitiva

In mezzo alle due ricostruzioni giudiziarie rimane la posizione della famiglia di Chiara Poggi. I familiari continuano a riconoscere nella condanna definitiva di Alberto Stasi il punto di riferimento della vicenda processuale e hanno fatto sapere di non volersi costituire parte civile nell’eventuale processo a Sempio.

È un elemento che contribuisce a rendere ancora più complessa una vicenda nella quale la riapertura delle indagini non ha cancellato gli esiti dei precedenti giudizi.

La nuova accusa della Procura di Pavia dovrà essere sottoposta al vaglio del giudice, mentre la difesa di Stasi tenterà di riaprire un procedimento concluso ormai da undici anni.

Garlasco, cosa accadrà il 25 febbraio

L’udienza preliminare rappresenterà il primo vero banco di prova della nuova inchiesta. Il giudice potrebbe essere chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione avanzata dalla difesa di Sempio, valutare eventuali approfondimenti probatori e, successivamente, decidere se disporre il rinvio a giudizio oppure il non luogo a procedere.

Molto dipenderà anche dai tempi e dagli sviluppi della richiesta di revisione della condanna di Stasi.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco si trova dunque di fronte a un passaggio che va oltre il destino giudiziario dei singoli protagonisti. Sul tavolo non c’è soltanto una nuova ipotesi accusatoria, ma la necessità di confrontarla con una verità processuale già diventata definitiva.

E sarà proprio questa contraddizione, prima ancora delle nuove perizie e delle testimonianze, uno dei nodi che la giustizia dovrà affrontare.