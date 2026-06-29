Con Devisal, Grisport porta Wimbledon in città

Terminate le qualificazioni, sale ufficialmente il sipario sull’edizione 2026 di Wimbledon. Il torneo, terzo Grande Slam del circuito, vede già oggi teste di serie come Jannik Sinner e Aryna Sabalenka in campo. A partire dal primo pomeriggio, infatti, i numeri uno del tennis maschile e femminile, esordiranno rispettivamente contro Miomir Kecmanović e Teodora Kostović. L’erba londinese è tra le più ambite e non solo sul court: secondo Statista, nel 2025 l’appuntamento ha registrato 504 mila e la finale, Sinner/Alcaraz, vinta dall’italiano i quattro set, è stata vista da circa 70 milioni di persone solo in Inghilterra. Al di là della performance sportiva, Wimbledon è da sempre sinonimo di una certa eleganza british. Complice un rigido dress code, dentro e fuori dal campo, il torneo è entrato di diritto tra le reference del mondo dello stile. In questo contesto Grisport, azienda trevigiana che compirà cinquant’anni nel 2027, ha svelato la nuova sneaker per il tempo libero Devisal. Liberamente ispirato al Gende Slam, il nuovo modello total white con dei dettagli è realizzato con tomaia in pelle e scamosciato, sottopiede in pelle, intersuola in PU, battistrada in PU compatto e con dettagli ricamati e impressi a fuoco.