Renzi teme l’accordo Vannacci-centrodestra

Un punto sopra, un punto sotto: uno degli argomenti che tengono banco in questa torrida estate della politica italiana è il testa a testa, nei sondaggi, tra la Lega e Futuro nazionale.

Nei giorni scorsi ben due rilevazioni, con (manco a dirlo) due esiti diversi: Tecnè per l’agenzia Dire segnala il Carroccio al 6,4% e il partito di Roberto Vannacci al 4,9%; per Ipsos Doxa per il Corriere della Sera, invece, è sorpasso, con Futuro nazionale al 6% e la Lega al 5,6%. Chi ha ragione? Non ha nessuna importanza, per due ragioni. La prima: il trend è lo stesso per tutti, Vannacci sale e la Lega scende. La seconda: il generale ha già nel mirino il prossimo target, ovvero Forza Italia, segnalata poco sopra l’8%.

Il motivo? Semplice: «Una volta che avremo superato nei sondaggi Forza Italia», dice alla Verità un big di Futuro nazionale, «renderemo il centrodestra autosufficiente da un partito che è completamente nelle mani dei poteri forti di Bruxelles». E Vannacci? «Ovviamente i sondaggi li guardo», dice all’Ansa il generale, «perché non posso non guardarli, però non sono questi sondaggi che io faccio ogni giorno, quelli che faccio ogni giorno sono quelli tra la gente, sui mezzi di trasporto, in metropolitana, in autobus, in treno, dove ci sono tantissime persone che mi vengono a dire di non mollare. Faccio come Winston Churchill», esagera Vannacci, «che quando dovette decidere se resistere o fare una pace separata con la Germania, sentendo il polso delle persone in metropolitana, decise di tenere duro. Abbiamo una cosa in comune, siamo due militari, perché in pochi lo sanno, ma Churchill era proprio un militare di professione. Aveva fatto l’accademia dell’esercito».

Il sorpasso nei sondaggi e il fantasma di Churchill

Mentre «Bobby Winston» Vannacci si gode la crescita continua del suo partito, Matteo Salvini fa spallucce: «Non mi esalto quando i sondaggi vanno bene», commenta il leader della Lega, «non mi deprimo quando vanno male. Il mio sondaggio è il giorno delle elezioni politiche, quindi autunno 2027. Osservo con attenzione e rispetto Vannacci, la Schlein, Conte e tutti ma non ho alcun tipo di preoccupazione».

Preoccupati, e pure molto, sono invece gli esponenti del centrosinistra, che sperano che Vannacci, presentandosi alle politiche da solo, faccia quello che loro non sono in grado di fare, ovvero impedire il ritorno di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: «Se la Meloni per le elezioni farà un accordo con Vannacci», dice a Omnibus su La7 Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, il partito di Matteo Renzi, «avrà un grosso problema di contrasto con Forza Italia e Lega e Vannacci perderà la faccia. Se, viceversa, questa intesa non dovesse eccerci, avremo per la prima volta un centrodestra spaccato. Il centrosinistra con un centro forte e autorevole sui temi, è competitivo e ha ampie possibilità di vincere. E di evitare, quindi, che quelli che sono per la remigrazione possano scegliere il prossimo presidente della Repubblica».

Il posizionamento di Futuro Nazionale e lo scontro sul Quirinale

Alla Paita risponde in diretta l’ex eurodeputato Antonio Maria Rinaldi, uno dei big di Futuro nazionale: «Lei», dice l’economista, «ci sta dicendo che è una prerogativa della sinistra eleggere il presidente della Repubblica? La democrazia funziona contemplando una alternanza. Sarebbe anche ora che la destra eleggesse un capo dello Stato», aggiunge Rinaldi, «altrettanto valido come Sergio Mattarella». Il tema dell’alleanza tra Vannacci e il centrodestra tiene banco e così sarà per i prossimi mesi. Distinguiamo due piani: le truppe di Forza Italia e Fdi non hanno alcun problema ad allearsi con Vannacci. Pur di rientrare in Parlamento e restare al governo, deputati e senatori, sottosegretari e ministri, stringerebbero l’accordo domani mattina. Esemplare è il ragionamento, in puro idioma democristiano (sappiamo che per lui è un complimento), del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Alla domanda se Vannacci sia più una risorsa o più un pericolo per il centrodestra, a quanto riporta Askanews, Piantedosi risponde così: «La risposta la darà probabilmente lo stesso Vannacci in questo prosieguo di legislatura. Adesso si è detto tanto dell’irrompere sulla scena del suo movimento politico, poi chiaramente bisogna capire che cosa vuole proporre il generale. Molte delle cose che dice già le dicono anche i partiti politici del centrodestra.

Ora, al di lizza delle formule che come slogan politici sono molto efficaci, se remigrazione significa rimpatriare degli irregolari, noi stiamo facendo uno sforzo immane, con un trend crescente di oltre il 20% annuo. Capire se Vannacci sarà all’interno o meno del perimetro del centrodestra dipenderà dal fatto di che cosa lui intenderà fare: vale a dire se le suas proposte politiche sono fatte per fare concorrenza ai partiti di centrodestra o, viceversa, per dare un contributo integrativo e aggiuntivo ai partiti politici del centrodestra. Se dovesse in qualche modo presentarsi come opportuno contributo a un’integrazione dell’offerta politica di centrodestra», aggiunge Piantedosi, «credo che chi di dovere saprà fare le giuste valutazioni».

I nodi di Giorgia Meloni e l’incognita della famiglia Berlusconi

Chi di dovere sarebbe, ovviamente, Giorgia Meloni, che però non ha solo il problema di vincere le elezioni, ma anche di governare bene e di mantenere salde le relazioni internazionali. Il ragionamento, sotto questo punto di vista, è più articolato e tiene conto di diversi fattori: che succede se Vannacci, una volta al governo, tira la corda su ogni provvedimento? Come la mettiamo con le posizioni in politica estera di Futuro nazionale? Marina e Piersilvio Berlusconi accetterebbero di accostare il simbolo di Forza Italia a quello di Futuro nazionale? Nodi che spetterà a «chi di dovere» sciogliere.