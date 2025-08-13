Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ritorno di fiamma a Ibiza (ma niente social)

Un anno fa a Ibiza si erano conosciuti, piaciuti e trovati subito sulle stesse frequenze. Lei, influencer da milioni di follower; lui, erede di una delle dinastie industriali più influenti d’Italia. In mezzo, lo scenario perfetto: l’isola spagnola delle feste infinite e degli yacht parcheggiati al largo. Da lì, una frequentazione fatta di viaggi, eventi mondani e sorrisi catturati di sbieco dai fotografi.

Poi lo stop. Non un litigio pubblico, ma un allontanamento silenzioso. Pressioni famigliari, divergenze su come gestire la relazione e — dettaglio non da poco — la questione di quanto e come esporsi.

Il ritorno e la regola d’oro

Adesso, a sorpresa, eccoli di nuovo insieme nello stesso posto in cui tutto era iniziato. Primo anniversario, ma con una condizione precisa: niente foto sui social. Regola imposta — si sussurra — dalla famiglia di lui, che non gradirebbe la coppia in bella vista su Instagram.

Per la Ferragni, già reduce dallo stop imposto da Fedez alla pubblicazione dei figli, è un altro colpo alla narrazione social della sua vita privata: ora anche il fidanzato è “zona proibita”.

Il paradosso della riservatezza

Chi conosce le dinamiche del web lo sa: meno mostri, più la gente parla. E questa doppia assenza — figli e compagno — è benzina sul fuoco per il gossip. Perché l’assenza di immagini non spegne l’attenzione, la moltiplica. E Ferragni lo sa bene.

I paparazzi non perdonano

Il problema è che Ibiza, soprattutto a Ferragosto, non è il posto ideale per passare inosservati. Così il settimanale Chi li ha pizzicati in mare durante un’escursione in SUP e poi distesi sulla spiaggia. Sorridenti, complici e con l’aria di chi, almeno per ora, ha archiviato le tensioni. La linea ufficiale resta il silenzio, ma intanto le foto fanno il giro delle redazioni e dei social.