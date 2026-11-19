Una silhouette rétro, pellami pregiati e lavorazioni manuali raccontano un’idea di stile in cui ogni dettaglio conserva la propria unicità.

In un’epoca in cui la produzione industriale ha reso la perfezione estetica uno standard apparentemente irrinunciabile, l’imperfezione torna a essere un valore. Le piccole irregolarità della materia, le sfumature della pelle e i segni lasciati dalla lavorazione manuale raccontano una storia che nessun processo di standardizzazione può riprodurre esattamente.

Una filosofia che trova una nuova interpretazione nel mondo delle calzature con Imperfetta, la sneaker presentata da Valsport, storico marchio italiano che sceglie di celebrare l’unicità del gesto artigianale.

La bellezza dell’imperfezione secondo Valsport

Il nome della nuova sneaker racchiude una precisa dichiarazione d’intenti. Imperfetta nasce dalla volontà di valorizzare le minime differenze che distinguono un prodotto realizzato a mano da uno ottenuto attraverso processi completamente industrializzati.

Le variazioni nella superficie dei pellami, le sfumature cromatiche e le caratteristiche naturali della materia diventano così elementi distintivi, anziché difetti da correggere. Ogni paio conserva le tracce della propria lavorazione, espressione di un sapere artigianale che considera l’unicità parte integrante della qualità.

A questa dimensione artigianale si affianca la ricerca del comfort, attraverso soluzioni contemporanee studiate per favorire la leggerezza e una calzata piacevole durante la giornata. Tradizione e innovazione convivono così in un modello pensato per l’uso quotidiano, senza rinunciare alla ricercatezza estetica.

Tre colori e pellami selezionati

La collezione debutta in tre varianti cromatiche, Latte, Coffee e Caramel, accomunate da una palette di tonalità neutre e calde che sottolinea il carattere essenziale della silhouette.

La versione Latte è realizzata in vitello pieno fiore, naturalmente bottalato, abbinato alla crosta. La particolare lavorazione permette di valorizzare la grana originaria del pellame, la cui superficie non viene sottoposta a trattamenti di levigatura, preservando la struttura naturale delle fibre. Coffee e Caramel privilegiano invece la morbidezza della nappa di montone conciata al vegetale, con un inserto in crosta nella variante Caramel. La concia vegetale, una tecnica dalle origini antiche, impiega tannini di origine naturale ricavati da elementi vegetali come cortecce, foglie, frutti e radici.