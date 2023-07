Alla ricerca di preparazioni fresche, salutari, poco impegnative per la digestione, ma gustose al palato, equilibrate e facili da preparare, ecco una sorta di insalata tiepida che mette insieme i sapori e i profumi dell’orto e il pescato.

Alla ricerca di preparazioni fresche, salutari, poco impegnative per la digestione, ma gustose al palato, equilibrate e facili da preparare ci siamo mesi di vedetta sulle sponde del Mediterraneo e se il cus cus (cuscussù per dirlo alla siciliana) è diventato di gran moda c’è un altro cereale (si tratta di grano duro germogliato, integrale e spezzato) che si usa molto in Medioriente e che è un’ottima fonte alimentare, ma anche un grande ausilio in cucina: il bulgur. Ecco una sorta di insalata tiepida che mette insieme i sapori e i profumi dell’orto e il pescato.

Ingredienti - 300 grammi di bulgur, 1 zucchina, una melanzana lunga, 6 o 7 pomodorini del piennolo, un peperone giallo e uno rosso, 4 cipollotti freschi, 300 grammi di gamberetti, alcune foglie di menta, una ventina di olive nere al forno, sale, pepe, olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento - Tritate grossolanamente i cipollotti e fateli imbiondire in una padella molto capiente in olio extravergine di oliva. Mettete a bollire una pentola d’acqua leggermente salata e cuocete per 8 minuti il bulgur. Nel frattempo fate a tocchetti la melanzana, la zucchina, i peperoni e i pomodori e saltateli in padella cominciando dalla melanzana, poi dai peperoni, proseguendo con le zucchine e in ultimo i pomodorini. Fateli stufare a fuoco dolce in padella. Scolate il bulgur e lasciatelo intiepidire. Quando le verdure sono quasi cotte aggiungete i gamberetti che avrete sgusciato e privato della testa e aggiustate di sale e di pepe. A questo punto unite il cereale alle verdure e al pesce e guarnite con le olive e le foglioline di menta. Se serve fate un giro di extravergine a crudo.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a mettere in padella le diverse verdure, impareranno la sequenza della ricetta. Ai più grandicelli concedete di sgusciare i gamberi.