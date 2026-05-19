730 super semplificato 2026, come funziona davvero la dichiarazione dei redditi fai da te

Dichiarazione dei redditi e hai paura di perderti tra quadri, codici, righi e novità su detrazioni, deduzioni, cuneo fiscale e tutte le novità di quest’anno? Per questo c’è il modello 730 “super semplificato”, la versione evoluta della precompilata introdotta dall’Agenzia delle Entrate nel 2024. Una modalità che punta a rendere più semplice il “fai da te” fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, riducendo errori e passaggi tecnici. Il sistema guida il contribuente passo dopo passo, riducendo il rischio errori. Ma come funziona concretamente il 730 super semplificato? Chi può utilizzarlo? E quando conviene?

Cos’è il 730 super semplificato e come funziona

Il modello 730 super semplificato è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Si affianca al tradizionale 730 precompilato, ma con un’interfaccia molto più intuitiva. Si accede online con Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) e si trovano già caricati i dati fiscali in possesso del Fisco: redditi da lavoro o pensione, spese sanitarie, interessi del mutuo, premi assicurativi, contributi previdenziali e altre informazioni trasmesse da enti e operatori. La differenza rispetto alla precompilata classica è che il sistema non obbliga il cittadino a intervenire direttamente sui quadri del modello 730, rigo per rigo. Le informazioni vengono infatti presentate attraverso sezioni comprensibili e guidate, come “casa”, “famiglia”, “spese sostenute” o “redditi percepiti”. Se i dati sono corretti, basta confermarli. Se invece qualcosa manca o non è preciso, il contribuente può modificare o integrare le informazioni senza dover capire in quale rigo inserirle: sarà il software dell’Agenzia delle Entrate a compilare automaticamente il modello fiscale corretto. È pensato per chi vuole gestire la dichiarazione in autonomia, ma ha poca familiarità con il linguaggio tecnico tributario.

Dichiarazione dei redditi super semplificata: chi può usarla

La procedura è destinata principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati con una situazione reddituale non troppo complessa. È adatta a chi ha un solo datore di lavoro o ente pensionistico; possiede poche tipologie di reddito; deve inserire spese detraibili o deducibili comuni e non ha operazioni fiscali particolarmente articolate. Restano comunque disponibili anche le altre opzioni: il contribuente può continuare a utilizzare il 730 precompilato tradizionale oppure affidarsi a un Caf o a un professionista abilitato. Il “fai da te” fiscale continua a crescere. Negli ultimi due anni i contribuenti che hanno inviato autonomamente il 730 o il modello Redditi Persone fisiche sono passati da 4,8 a 5,7 milioni. E la modalità semplificata sta contribuendo in modo decisivo a questa crescita.

Quando conviene scegliere il 730 super semplificato

La modalità super semplificata conviene soprattutto a chi ha una dichiarazione lineare e semplice e vuole evitare i costi di Caf o commercialista. Il vantaggio principale è la rapidità: si possono controllare i dati, correggere eventuali errori e inviare la dichiarazione direttamente online. Presentare il 730 già tra maggio e giugno può inoltre essere utile per chi attende un rimborso Irpef. In questi casi, il credito fiscale può arrivare direttamente nella busta paga di luglio oppure nella pensione tra agosto e settembre.