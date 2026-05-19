martedì 19 maggio 2026

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730 super semplificato 2026, come funziona davvero la dichiarazione dei redditi fai da te

730 super semplificato 2026, come funziona davvero la dichiarazione dei redditi fai da te
Cristina Colli
Cristina Colli
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Dalla compilazione guidata ai rimborsi Irpef più veloci: chi può usare il 730 super semplificato, quando conviene e quali errori evita a lavoratori dipendenti e pensionati

Dichiarazione dei redditi e hai paura di perderti tra quadri, codici, righi e novità su detrazioni, deduzioni, cuneo fiscale e tutte le novità di quest’anno? Per questo c’è il modello 730 “super semplificato”, la versione evoluta della precompilata introdotta dall’Agenzia delle Entrate nel 2024. Una modalità che punta a rendere più semplice il “fai da te” fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, riducendo errori e passaggi tecnici. Il sistema guida il contribuente passo dopo passo, riducendo il rischio errori.  Ma come funziona concretamente il 730 super semplificato? Chi può utilizzarlo? E quando conviene?

Cos’è il 730 super semplificato e come funziona

Il modello 730 super semplificato è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Si affianca al tradizionale 730 precompilato, ma con un’interfaccia molto più intuitiva. Si accede online con Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) e si trovano già caricati i dati fiscali in possesso del Fisco: redditi da lavoro o pensione, spese sanitarie, interessi del mutuo, premi assicurativi, contributi previdenziali e altre informazioni trasmesse da enti e operatori. La differenza rispetto alla precompilata classica è che il sistema non obbliga il cittadino a intervenire direttamente sui quadri del modello 730, rigo per rigo. Le informazioni vengono infatti presentate attraverso sezioni comprensibili e guidate, come “casa”, “famiglia”, “spese sostenute” o “redditi percepiti”.  Se i dati sono corretti, basta confermarli. Se invece qualcosa manca o non è preciso, il contribuente può modificare o integrare le informazioni senza dover capire in quale rigo inserirle: sarà il software dell’Agenzia delle Entrate a compilare automaticamente il modello fiscale corretto. È pensato per chi vuole gestire la dichiarazione in autonomia, ma ha poca familiarità con il linguaggio tecnico tributario.

Dichiarazione dei redditi super semplificata: chi può usarla

La procedura è destinata principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati con una situazione reddituale non troppo complessa. È adatta a chi ha un solo datore di lavoro o ente pensionistico; possiede poche tipologie di reddito; deve inserire spese detraibili o deducibili comuni e non ha operazioni fiscali particolarmente articolate. Restano comunque disponibili anche le altre opzioni: il contribuente può continuare a utilizzare il 730 precompilato tradizionale oppure affidarsi a un Caf o a un professionista abilitato. Il “fai da te” fiscale continua a crescere. Negli ultimi due anni i contribuenti che hanno inviato autonomamente il 730 o il modello Redditi Persone fisiche sono passati da 4,8 a 5,7 milioni. E la modalità semplificata sta contribuendo in modo decisivo a questa crescita.

Quando conviene scegliere il 730 super semplificato

La modalità super semplificata conviene soprattutto a chi ha una dichiarazione lineare e semplice e vuole evitare i costi di Caf o commercialista. Il vantaggio principale è la rapidità: si possono controllare i dati, correggere eventuali errori e inviare la dichiarazione direttamente online. Presentare il 730 già tra maggio e giugno può inoltre essere utile per chi attende un rimborso Irpef. In questi casi, il credito fiscale può arrivare direttamente nella busta paga di luglio oppure nella pensione tra agosto e settembre.

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