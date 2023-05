L’Hotel du Cap-Eden-Roc apre le porte della sua Spa firmata Dior

L’Hotel du Cap-Eden-Roc racchiude quel fascino che nemmeno il tempo può scalfire.

Situato tra Cannes e Nizza, tra l’antica città fortificata di Antibes e il vivace quartiere di Juan-les-Pins, questo hotel unico nel suo genere è stato rifugio e ispirazione per alcuni dei più grandi artisti del nostro tempo, da Pablo Picasso a Marlene Dietrich, da Ernest Hemingway a Elizabeth Taylor.

Immortalato dalla penna di Francis Scott Fitzgerald nel suo quarto e ultimo romanzo, Tenera è la notte, l’Hotel du Cap-Eden-Roc - parte della Oetker Collection - ha quest’anno inaugurato una nuova esclusiva spa firmata Dior, insieme a una collezione di suite finemente rinnovate.

Non è la prima volta che la Maison e l’hotel si incontrano. Nel 2021, Dior Beauty ha infatti lanciato sul mercato «Eden-Roc», un profumo de La Collection Privée Christian Dior presentato come un «vibrante omaggio all’hotel di lusso per eccellenza della Riviera francese».

La fragranza, «espressione di una bellezza innegabilmente semplice e naturale», sprigiona note olfattive salate ed è contraddistinto da tre colori: blu, come il mare e le acque trasparenti di una piscina da sogno; giallo, come il sole che dirige i suoi raggi sulle rocce e sui corpi languidi; verde, come la freschezza dei pini che si innalzano nel lussureggiante giardino dell’hotel.

Un profumo floreale e legnoso con una composizione vegetale e minerale insieme che il parfumeur François Demachy ha così descritto: «Ho composto Eden-Roc immaginando un arrivo via mare. Il sale, il sole, le rocce chiare, la vegetazione lussureggiante: il suo sillage è l’immagine olfattiva di questo capo dalle caratteristiche uniche. Gli accordi si rivelano raccontando il Mediterraneo: gli odori del mare, i fiori e gli agrumi, gli aromi e l’immagine dei pini del Sud della Francia... L’Hôtel du Cap-Eden-Roc è un mito di lusso e ossigeno, raffinatezza estrema e semplicità squisita. Un profumo è vivo quando è indossato. Un luogo quando è abitato. Lunga vita all’Hôtel du Cap-Eden-Roc!».

Oggi Dior scrive un altro capitolo di questa storia d’amore, racchiudendo l’arte del benessere e l’art de vivre mediterranea in un idilliaco rifugio. Immersa nei rigogliosi giardini punteggiati da pini d'Aleppo, agapanto, lavanda, rose profumate e gelsomini, la nuova Spa comprende tre cabine individuali e una doppia, progettate con luci soffuse e una palette di colori sabbia per garantire un’autentica esperienza sensoriale; a disposizione degli ospiti anche una stanza dedicata all'infraterapia Iyashi Dôme, una sauna, un hammam e una fontana di ghiaccio.

Ogni trattamento può essere eseguito immersi nella natura, nel gazebo che fronteggia il roseto dedicato alla Regina Elisabetta II e trasformato da Dior in una stanza per trattamenti di coppia, mentre la storica cabana è stata ridisegnata con tessuti a righe e Toile de Jouy – uno dei simboli della casa di moda francese – nei toni del verde salvia e del bianco, e trasformata in un accogliente rifugio per trattamenti individuali.

Abbracciando una visione olistica del benessere e della bellezza, Dior ha inoltre ideato i rituali Diorigenels, quattro nuovi trattamenti signature personalizzabili a seconda delle esigenze di ciascun ospite e ispirati ai quattro elementi naturali che conferiscono a questo hotel leggendario il suo carattere unico: le rocce, il mare, il giardino e il sole.