Cinque canali Youtube da seguire durante la quarantena

Youtube Italia ha temporaneamente modificato il suo aspetto grafico per dare spazio a contenuti, playlist e informazioni che possano aiutare le persone a trascorrere alcuni momenti a casa durante l'emergenza sanitaria. Il canale «Youtube Italia» ha lanciato il progetto «resta a casa #conme. #Distantimauniti» e nel farlo fornisce diverse playlist di attività da fare a casa: giocare, cantare e suonare, allenarsi, meditare e molto altro. Nella creazione dell'hashtag #conme, Youtube si è ispirato al movimento #Studywithme, dove gli studenti condividono le proprie esperienze di studio online. Anche se solo per leggere o ascoltare la musica, studiare insieme aiuta a sentirsi meno soli. La frase «distanti ma uniti» strizza invece l'occhio alla campagna lanciata da Ministero per le politiche giovanili e lo sport, cui Youtube ha scelto di partecipare.

Sulla piattaforma video targata Google è possibile trovare una serie di spunti, legati a tutto ciò che può alleggerire le nostre giornate a casa. Tra le tendenze di ricerca degli italiani sulla piattaforma di ricerca nel periodo tra il 9 marzo e il 9 aprile, il termine «tutorial» è stato tra i più ricercati. Ecco allora cinque canali da non perdere, durante queste settimane di quarantena.

Amigrumi

Questo canale è completamente dedicato all'handmade e all'artigianato, con particolare attenzione alla creazione di piccoli pupazzi in crochet a forma di frutta. Un modo decisamente originale e divertente per passare il tempo e coinvolgere anche i più piccoli, con qualche progetto alla «Art attack».

Fraffrog

Francesca Presentini offre consigli a tutti gli amanti del disegno da «Come superare la sindrome del foglio bianco?» a recensioni su accessori da disegno e programmi digitali. Tra i suoi video più popolari ce n'è uno dedicato al «lettering», l'arte della calligrafia che sta spopolando anche tra i più giovani, conquistando un posto d'onore sul social Tiktok. Se il designo è la vostra passione non dimenticate poi di seguire la playlist «Disegna #conme» dove scoprire tanti altri creatori.

Jo Nakashima

Con quasi due milioni di iscritti, questo creatore vi insegnerà a trasformare un semplice foglio di carta in centinaia di forme diverse. Il suo video più popolare permette di creare una rosa (26 milioni di visualizzazioni), ma ci sono anche draghi, pappagalli e simpatiche forme geometriche. Il canale «Hello Origami» vi spiegherà invece come creare bigliettini d'argini, segnalibri e simpatiche scatolette porta penne.

La scimmia yoga

Durante la quarantena è importante non dimenticare di allenarsi. Sul canale «La scimmia yoga» sono presenti sia brevi video breve con singole pratiche di Yoga, che puoi unire con altri per creare la tua lezione personalizzata a seconda del tuo obiettivo o del tempo che hai per allenarti, sia lezioni complete di varia durata. Anche in questo caso, non dimenticate di seguire la playlist creata da Youtube Italia «Yoga #conme».

Roba da uomini & Clio Makeup

Dopo un mese di quarantena, il vostro taglio di capelli starà sicuramente dando i primi segni di cedimento. Se poi ci si mette anche la ricrescita, bisogna decisamente fare qualcosa. Ecco che in aiuto di uomini e donne ci sono due canali Youtube: Roba da uomini che insegna come tagliarsi i capelli e farsi la barba con il proprio rasoio elettrico, mentre la famosa Clio Makeup ci insegna a fare una tinta casalinga perfetta.