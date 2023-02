Milano Moda Donna: tra desiderio e sensualità

«C’è voglia di Milano». E se a dirlo è Carlo Capasa bisogna crederci. Milano Moda Donna è iniziata sotto i migliori auspici. Durante l’inaugurazione del Fashion Hub, il presidente della CNMI ha dichiarato che questo potrebbe essere un anno record. «Tutti i brand stanno performando, forse l’Italia non è mai stata così forte e apprezzata» ha chiosato dopo aver condiviso una serie di numeri: 70 milioni di indotto, in crescita del 15% e l’11% in più di turisti per una crescita prevista attorno al 4%.

Le 61 sfilate in programma - quasi tutte in presenza - animano ogni angolo della città. E non è raro incontrare qualche creativo e qualche modella per strada mentre corrono da un appuntamento all’altro.

C’è voglia di Milano, sì, ma anche voglia di divertirsi. I modelli di Glenn Martens, direttore creativo di Diesel, percorrono una passerella rosso rubino muovendosi attorno a una montagna composta da 200.000 scatole di preservativi Durex. «La positività sessuale è qualcosa di straordinario. A noi di Diesel piace giocare e lo facciamo seriamente. Divertitevi, rispettatevi a vicenda, siate sicuri. Per una vita sana!» dichiara lo stilista che, meglio di chiunque, è stato in grado di interpretare il desiderata della Gen Z con i suoi look in stile 2YK.

La sensualità e il desiderio sono protagonisti anche da Antonio Marras che dedica la sua collezione autunno/inverno alla poetessa Grazia Deledda. La dark lady firmata Alberta Ferretti gioca su trasparenze, lunghi guanti di pelle, e occhiali scuri, mentre Alessandro Dell’Acqua per N°21 ricodifica l’immaginario della donna borghese, attingendo suggestioni da due cult del cinema italiano anni Sessanta, La Notte e Deserto rosso.

Diesel

Il desiderio di esplorare nuovi ambienti e di vivere esperienze diverse ispira «Hotel Maryling - A room with a View». Sì, viaggiare, dunque, con immutata voglia e assecondando il bisogno di connessione con gli altri e con sé stessi per godere di tutta la bellezza che la vita ha da offrire. Semplicemente, spostando lo sguardo oltre i consueti confini, tra abiti monocromatici e capi color block. «Il nostro brand sta ampliando i suoi confini e pianifichiamo di aprire nuovi negozi in Europa e negli Stati Uniti per offrire ai nostri clienti un’esperienza di shopping esclusiva» racconta la CEO Isabelle Li al termine della sfilata.

Si ispirano agli anni Settanta Fausto Puglisi per Roberto Cavalli e Marco De Vincenzo per Etro. E se il primo guarda all’America e al Far West - quello sapientemente raccontato da Quentin Tarantino nella sua ultima pellicola - attraverso una palette di colori neutri spazia dal cioccolato al ruggine, fino al nero e ai flash di denim strappato, la collezione «see now buy now» di Etro scava nella storia del marchio dando vita a un dialogo «work in progress» esattamente come il luogo che fa da cornice alla presentazione, un palazzo storico trasformato in cantiere. Ed ecco che tutto si mescola istintivamente: lunghi abiti fluttuanti sono abbinati a maglie lunghe e grosse; pantaloni e gilet maschili sono combinati a bluse di seta. Il tailoring è alto e preciso, in tessiture opulente.

È una storia che ha sapore di libertà quella raccontata da Martino Midali, dove il layering diventa il mantra stilistico per scoprire le suggestioni etniche che, dal Marocco all’India, danno vita all’anima dei capi, tra lunghi abiti effetto tunica e outfit multistrato.

Lo stesso layering è al centro della collezione autunno/inverno di Andrea Pompilio per Onitsuka Tiger. L'accento va sugli strati che compongono il guardaroba contemporaneo che si adegua al clima in evoluzione, alla vita di città vissuta sempre più in interno e che spinge a sperimentare soluzioni, che siano al tempo stesso calde e leggere.

«Ho creato la collezione per esprimere la sicurezza e bellezza interiore, l’audacia e la sensualità della donna contemporanea che vive pienamente la sua vita, lotta per la sua libertà, i suoi diritti e felicità» sottolinea Izumi Ogino, direttrice creativa di Anteprima. L’amore è al centro della nuova collezione, fatta di colori brillanti dal rosso in tutte le sue sfumature, passando per gli arancioni, i gialli e il blu notte.