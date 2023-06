Capelli: tutte le ultime novità per prendersene cura

Il nostro approccio allacura dei capellista cambiando. Il mercato della bellezza, così incline all’utilizzo di inglesismi, ha già definito questa rivoluzione come la «skinification» dell’hair care. Un approccio più olistico che ha inevitabilmente ampliato lo spettro di prodotti disponibili, passando dal semplice shampoo e balsamo a una vera e propria routine di cura dei capelli multi-step, come per la pelle.

In questo mercato da 90 miliardi di dollari, hanno così iniziato a fare la loro comparsa prodotti specializzati - ideati da marchi tradizionali ma anche da nuovi operatori - che rispondo a un interesse sempre più crescente per l’hair care. Secondo i dati pubblicati da BOF, si prevede che nei prossimi cinque anni nei settori prestige ed entry prestige, la cura dei capelli registrerà una crescita di fatturato rispettivamente dell’11% e dell’8%. Una aumento che si estenderà anche ai prodotti per l’asciugaturae lo styling (6%).

E se nell’antico Egitto le donne erano solite usare creme a base di grassi animali e vegetali come olio di ricino e di mandorle per idratare e proteggere i capelli, oggi i maggiori marchi di moda sfruttano un mix di natura e tecnologia per garantire una chioma sana e lucente.

Schwarzkopf, ad esempio, ha recentemente lanciato la linea «Acqua Revive» - shampoo, balsamo e siero - a base di complesso ialuronico e alga marina. Il primo è una sostanza nota per la sua capacità di trattare l’acqua e, applicato sui capelli, la trattiene aiutando a mantenerli idratati, morbidi e setosi al tatto. L’alga marina contiene a sua volta acido ialuroniconaturale e proteine che aiutano a migliorare l’elasticità e a proteggere i capelli dai danni causati da fattori esterni come il sole e l’aria secca.

Sceglie l’acido ialuronico anche Sunsilk che, nella sua nuova linea «Super Fusion» combina i migliori ingredienti per la cura della pelle come le Ceramidi, per una super dose di nutrimento (combo Bye Bye Danni); il Collagene, per un maggiore nutrimento e brillantezza (Idra Boom); e l’Arginina, per capelli voluminosi fino a 24 ore (Volume Bomb).

Per ultimo, anche Biomed Hairtherapy - marchio SOCO Professional - ha introdotto «Hydralumen» e «Hydrablond», due linee a base di acque costituzionali biologiche e acido ialuronico, perfette per donare lucentezza ai capelli colorati, biondi e grigi.

I Love Riccio si occupa invece di esaltare la naturale bellezza dei capelli ricci o mossi attraverso formule naturali, privi di parabeni, siliconi e solfati. Il suo shampoo «2Gentle» contiene infatti proteine del grano idrolizzate che hanno una forte affinità con la cheratina dei capelli e sono in grado di agire direttamente sulla struttura della fibra capillare, riparando le zone danneggiate.

Punta sul burro di cacao Fanola, che con la sua nuova gamma «Wonder» promette di donare ai capelli secchi e crespi un morbidezza e lucentezza senza eguali. La nuova linea si propone come nutriente e ristrutturante con formulazioni vegane e principi attivi studiati per dare al capello l’effetto desiderato. E, seguendo il trend della «skinification» la gamma si compone di ben sette prodotti: shampoo, balsamo, maschera, balsamo senza risciacquo, latte ristrutturante, spray lucidante ed elixir.

Parlando di maschere, Biopoint ha ideato «Dream Water», la prima maschera liquida per risultati efficaci senza compromessi. L’innovazione non è solo nella texture ultra-sensoriale ma una formula esclusiva che veicola sui capelli un concentrato di ingredienti dall’azione ristrutturante, rigenerante e riparatrice, con effetti visibili, sin dalla prima applicazione. La maschera contiene infatti Retinolo, noto anche come Vitamina A, che regola la sintesi della cheratina, per una fibra capillare idratata, rigenerata e lucente e Omega 3-6-9 che contribuiscono allo stato di benessere del capello, riequilibrando la componente lipidica naturale dei capelli e donando sollievo ai capelli sottoposti allo stress di phon, piastre e spazzole.

È firmata invece Revlon Professional, «Esperienze», il primo rituale talassoterapia per trattare i capelli. Una nuova era dell’«Emotional hair care routine» che segue i nuovi codici di lusso basati sulla coscienza, la trasparenza, la sensorialità e l’artigianalità.

Il miele prodotto nel Mirsalehi Bee Garden si trova alla base della linea Gisou (in esclusiva Sephora) che utilizza il potere di questo prodotto naturale per nutrire, idratare e rafforzare i capelli e il cuoio capelluto, per capelli lisci, sani e brillanti.

Insieme a shampoo, balsamo, maschere nutrienti e all’iconico olio, Gisou offre anche un profumo per capelli, dalla delicata profumazione floreale. Un piccolo gesto per il benessere personale.

Per l’uomo che si deve prendere cura di barba e capelli, Barberino’s ha ideato lo shampoo energizzante e rinforzante a base di caffeina e mentolo che nutre i capelli fragili e sfibrati, rafforzando il cuoio capelluto e agendo come anticaduta. E anche qui, non posso mancare maschere e oli nutrienti come l’All-In-One Argan Oil da applicare sulle punte per chiuderle e sigillare idratazione all’interno del fusto.

Pratico e veloce, lo Shampoo Doccia di Erbolario sfrutta invece l’estratto fluido di frutto di Baobab, idratante e protettivo, e l’estratto fluido di semi di Caffè Verde, energizzante e anti-radicali liberi, per un momento di benessere quotidiano.

Schwazkopft Gliss e Sunsilk