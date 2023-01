The Brow trend, consigli e atelier per uno sguardo indimenticabile

Sopracciglia definite e curate, indispensabili nei contatti sociali con le loro espressioni e lo sguardo che comunica più di ogni altra cosa.

The Brow Bar Milano è un indirizzo "segreto" dove ce ne si prende cura in modo esclusivo e assolutamente naturale, studiando la giusta forma per ognuno. Questa location nascosta nel cuore della città, in via Bigli 24, è una nuova lounge dedicata ai trattamenti viso (ma anche nails e manicure) che si focalizza su precisione, raffinatezza e minimalismo.

L’obiettivo deve essere quello di ridisegnare, ma allo stesso tempo mantenere un aspetto naturale delle sopracciglia e dello sguardo.

Il metodo per modellare quelle degli uomini è diverso da quello utilizzato dalle donne e si limita a eliminare i punti in cui le sopracciglia seguono un andamento irregolare e le aree in cui le sopracciglia sono eccessivamente folte.

Definire certo, però in relazione alla forma del viso: piatta, angolata, tagliata e altre ancora, senza una cura troppo maniacale e optando per un risultato naturale e mai ostentato.

Nell’atelier di via Bigli gli uomini potranno ottenere sopracciglia ordinate, curate, naturali che valorizzano lo sguardo e impreziosiscono la forma del viso, seguiti da brow artist che sapranno studiare, valutare e realizzare di volta in volta il design più adatto e consigliare il giusto mantenimento anche a casa.

La Correzione e la Laminazione sono alcuni dei trattamenti offerti, in modo da definire l’arcata sopracciliare oppure rendere ordinate e compatte le sopracciglia crespe e ribelli.

The Brow Bar Milano

Anche per le mani, c’è un trattamento speciale che le nutre e le cura, Jelly Golden Mask, a base di tartufo bianco, indicato per tutti i tipi di pelle, da lasciare in posa al massimo 20 minuti e coadiuvato da una crema nutriente e protettiva, per far risplendere e proteggere dai segni dell’età e dai raggi UV.

Plumes Lash&Brow è un brand italiano con diverse sedi operative che si occupa completamente dello sguardo, fondato da Claudia e Giorgia Milia, dall’allungamento alla ricostruzione, l’infoltimento, la curvatura, il mascara semi permanente oppure la colorazione delle sopracciglia.

Le due sorelle, Claudia, laureata in economia e appassionata di beauty, Giorgia, appassionata di moda e dello stile perfetto, hanno unito razionalità e intuizione, svariate esperienze all’estero, studio e formazione, per poi lanciarsi in un progetto che è divenuto seriale.

Quattro centri Lash&Brow, concept store dove si respira un’atmosfera rilassante e ci si sente a casa mentre le beauty expert si prendono cura di dare forma e geometria a ciglia e sopracciglia, in modo del tutto naturale, per dare fascino al viso.

A cominciare dalla cura del contorno occhi, dove hanno ideato un siero gel ad alta concentrazione di acido ialuronico, bava di lumaca, acido aminobutirrico, aloe vera, camomilla, malva ed altri estratti di piante, capace di adattarsi ad ogni necessità: pelli grasse, miste e secche, giovani e mature, più o meno sensibili. Suggerito da tenere in posa di notte, volendo estensibile all’intero viso.

Plumes, nome evocativo signature che rinvia all’immagine delle piume leggere e lievi, come i trattamenti di bellezza proposti, valorizzata verso la riscoperta di se stessi.

Ci si incontra nell’atmosfera elegante a metà fra un salotto e una sartoria d’altri tempi - perché tutto è su misura – in via Clusone 1e in via Carroccio 8 a Milano, in via Ruggero Fauro 29 a Roma e in via a Cagliari.

In alcuni store Sephora, con un design retrò stile anni Cinquanta, si attivano i Benefit Brow Bar, pop up che danno consigli utili su come trasformare le sopracciglia normali in sopracciglia da star. Si comincia con la mappatura del viso e dello sguardo in digitale, per capire la giusta forma per ognuno, prima di proseguire con l’epilazione naturale e lo styling appropriato.

Anastasia Beverly Hills, Brow Grooming Kit

Il marchio americano Anastasia Beverly Hills, fondato dalla imprenditrice Anastasia Soare, ha ideato Golden Ratio Eyebrow Shaping Method, una modalità di trattamento e prodotti che permettono di creare sopracciglia perfette. Ogni formula è vegana e cruelty-free, a base di acqua, senza alcool, senza parabeni e senza oli. I prodotti si possono scegliere singoli o in cofanetti duo e comodi kit da viaggio e da borsa.

Il primo set indispensabile include le pinzette di precisione professionali con punta affilata e inclinata e un paio di forbici per rifinitura precisa e dritta.

Presi singolarmente o un abbinata, tre referenze speciali per lo styling delle sopracciglia: Brow Definer, Brow Freeze Styling Wax e Clear Brow Gel.

Brow Definer ha la punta triangolare e tre bordi di diverse dimensioni per poterne fare un uso multifunzionale e versatile nell'applicazione. Il lato piatto serve per ombreggiare e delineare, il lato medio per riempire e definire, la punta fine è usata per creare dettagli.

La cera a tenuta estrema Brow Freeze Styling Wax solleva e mantiene le sopracciglia in posizione, conferendole un effetto piuma e un finish che dura tutto il giorno. Con l’estremità del pennello basta lavorare il prodotto in senso orario e antiorario e poi usarlo per pettinarle con movimenti verso l’alto e nella direzione desiderata, riempiendo le aree meno folte.

Si conclude con Clear Brow Gel, dalla consistenza leggera e trasparente, per fissarne colore, forma e direzione, e creare un look naturale ed elegante.

L’apposito scovolino permette di prelevare la corretta quantità di prodotto e distribuirlo in modo omogeneo; con 5-6 brevi passate per lato per un effetto lifting e volumizzante oppure con una sola passata semplicemente per definire il colore, pettinare e fissare.