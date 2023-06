Di paglia o di rafia, la borsa per l'estate è ispirata da Jane Birkin

La borsa di paglia o rafia è l’assoluta protagonista della bella stagione. Ed è facile capire il perché. Comoda, leggera e chic, è la compagna ideale nelle giornate più calde.

Parlare della sua origine non è affatto semplice. La produzione di cesti o altri oggetti intrecciati è infatti tra le opere di artigianato più antiche al mondo. Le prime testimonianze arrivano addirittura dall’antico Egitto, ma è in Italia - più precisamente a San Rossore - che sono stati ritrovati i primi esempi di cesti della storia.

Se vogliamo però parlare della borsa di paglia come accessorio alla moda, non possiamo che iniziare con un nome: Jane Birkin. L’attrice, alla fine degli anni Sessanta, era solita essere fotografata in ogni parte del mondo con il suo cestino di paglia. Così la «basket bag» si è evoluta da acquisto per le vacanze in spiaggia a un accessorio di alta moda.

Anche se viene spesso descritta come elemento principe dello stile parigino, la borsa di paglia ha una ricca storia tutta italiana, basti pensare alla «coffa siciliana». Capiente e in grado di trasportare viveri di ogni tipo con facilità.

Ed è proprio alla coffa che si ispirano i tre modelli di borsa in paglia più ricercati secondo Google Search.

Al primo posto spicca la Basket Bag firmata Loewe con fibre intrecciate e inserti in pelle di vitello, seguita dalla Panier Triompe di Celine, anche questa con manici e logo in pelle di vitello. Terza classificata la Panier Soli bag di Jacquemus che si declina in decine di deliziosi colori.

Torna invece per il secondo anno Prada Tropico, il pop-up itinerante del brand milanese dove i codici visivi di Prada sono reinterpretati in un linguaggio pop e contemporaneo. Protagonisti, i cappellini e le tote bag in rafia che si tingono con righe e quadretti Vichy.

Gucci, con il suo «Summer Stories», sceglie invece di immaginare i modelli iconici della Maison, come la Jackie 1961 e la Hosebit 1955 in rafia intrecciata con dettagli in pelle, per cogliere lo spirito dell’estate con le sue lunghe giornate e le notti miti.