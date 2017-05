Juventus e Monaco, quanti intrecci: gli 11 ex delle due squadre

Quella tra Juventus e Monaco è non solo la semifinale di Champions League ma anche la sfida del cuore per undici calciatori che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre. Uno solo è ancora in attività e sarà presente alla doppia sfida: si tratta di Morgan De Sanctis, portiere di riserva del Monaco con un trascorso bianconero.

Nella lista ci sono, però, anche autentici pezzi di storia juventina a partire da David Trezeguet. Scorri la lista per scoprire chi sono gli ex di entrambe le squadre.

