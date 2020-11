Claudio è sempre più in difficoltà: il video di una telecamera di sorveglianza lo riprende all'ora del delitto, mentre entra nel palazzo in cui abitava l'amico Riccardo Elmi e per questo anche la moglie Silvia ora dubita della sua innocenza. Comincia così la terza puntata di Vite in fuga, la serie di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè, che racconta le vicende di una famiglia costretta a mollare tutto e andare a vivere sotto protezione e falsa identità tra i monti dell'Alto Adige. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi del family thriller in onda domenica 29 novembre.

Vite in fuga, le anticipazioni della terza puntata

Claudio (Claudio Gioè) ha bisogno di un alleato per cercare di scagionarsi e così si rivolge a un genio dell'informatica con disturbi della personalità: si chiama Udo Mayer (Flavio Furno) e ha il compito di trovare delle immagini della notte della morte di Riccardo (Marco Cocci) che possano liberarlo dall'accusa di omicidio. Intanto sua moglie Silvia (Anna Valle) è sempre più in crisi: non ha ancora accettato l'idea che il marito l'abbia tradita e l'ipotesi che possa essere addirittura un assassino, la tormenta. Mentre i dubbi sull'uomo che ama continuano a confonderla, incontra Elio (Francesco Arca) che diventa un punto di riferimento per lei.











La Serravalle a un passo dalla verità sui Caruana

L'ispettrice Agnese Serravalle (Barbora Bobulova), una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa, è sempre più convinta che il cerchio si stia stringendo attorno ai Caruana: non ha mai creduto che la famiglia sia morta nell'incidente a bordo di un motoscafo ed è sulle loro tracce. Come sempre è fondamentale l'intervento di Cosimo Casiraghi (Giorgio Colangeli), l'ex agente segreto che sta aiutando Claudio e Silvia, che tenterà in tutti i modi di non far saltare il piano di copertura: la verità sulla loro fuga non deve venire a galla.