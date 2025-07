Tour de France, tifoso supera le barriere e invade il traguardo

Durante la tappa del Tour de France a Valence, un tifoso ha superato le barriere di sicurezza per tagliare il traguardo in bici. La polizia è intervenuta con forza, bloccandolo e arrestandolo.

Durante la tappa con arrivo a Valence, vinta in volata da Jonathan Milan, si è sfiorata la tragedia. Solo un minuto prima dell’arrivo dei ciclisti, un tifoso è riuscito a superare le barriere di sicurezza e, in sella a una bicicletta, ha tentato di tagliare il traguardo in modo goliardico.

La situazione, però, è precipitata rapidamente: il ragazzo è stato placcato con forza dalla polizia e dagli addetti alla sicurezza, finendo a terra e perdendo momentaneamente i sensi. Successivamente è stato trascinato di peso a bordo strada, ammanettato e posto in stato d’arresto.

Ora il giovane dovrà rispondere davanti alla giustizia per la sua azione, rischiando una pena detentiva.