Buon compleanno Moo Deng: l’ippopotamo pigmeo che ha conquistato il web compie un anno

Allo zoo di Khao Kheow, nel cuore della Thailandia, la giornata di festa è stata all’insegna di applausi, coriandoli e… frutta fresca. Moo Deng, l’ippopotamo pigmeo diventato celebre sul web per la sua irresistibile espressione e l’andatura goffa, ha compiuto un anno, attirando una folla di visitatori entusiasti che si sono radunati per celebrarlo come una vera celebrità.

Nato nel luglio 2024, Moo Deng è rapidamente diventato un fenomeno virale, grazie a video e fotografie che lo ritraggono durante i suoi primi passi, mentre si rinfresca nell’acqua o interagisce timidamente con i suoi custodi. Il suo nome, che in thailandese significa «maiale rosso», è un affettuoso riferimento al suo colore ambrato alla nascita, prima che assumesse le tipiche sfumature scure della specie.

Benché abbia superato la fase da cucciolo, Moo Deng continua a esercitare un fascino magnetico sui social, dove migliaia di follower seguono quotidianamente i suoi progressi. Più che una mascotte, è diventato simbolo di speranza per la conservazione della specie: l’ippopotamo pigmeo è infatti considerato vulnerabile secondo la lista rossa IUCN, con poche migliaia di esemplari in natura, tra le foreste dell’Africa Occidentale.