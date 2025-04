Minecraft, il film che trasforma le sale in stadi di popcorn

“A Minecraft Movie”, il nuovo film ispirato al celebre videogioco, sta scatenando una vera e propria mania virale nelle sale cinematografiche. In particolare negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi, si sta diffondendo l’insolita (e preoccupante) abitudine di lanciare popcorn – e talvolta persino bibite – durante la proiezione.

Tutto è iniziato con una scena in particolare, che ha rapidamente conquistato i social, TikTok in primis: un breve ma iconico momento in cui compare sullo schermo un chicken jockey – una rarissima creatura composta da un piccolo zombie a cavallo di una gallina. Il protagonista, interpretato da Jack Black, esclama con entusiasmo: “Chicken jockey!”. Da quel momento, il caos.

Il pubblico esplode: urla, salti, popcorn che volano in aria. Video di queste “performance” hanno raggiunto decine di milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo, trasformando una singola battuta in un fenomeno virale globale. In molti si presentano al cinema già pronti con gli smartphone accesi, aspettando solo quel momento per registrare e postare sui social.

Il trend, amplificato da meme ed effetti digitali, ha travolto anche chi il film non l’ha ancora visto. Ma non tutti stanno ridendo. I gestori delle sale cinematografiche stanno lanciando l’allarme: il comportamento di alcuni spettatori – per lo più adolescenti – è stato definito incivile e pericoloso.