Donald Trump, pizza e hamburger per la polizia e guardia nazionale a Washington

Donald Trump ha visitato il quartier generale di polizia e la Guardia Nazionale ad Anacostia, portando pizza e hamburger per ringraziare le truppe

Donald Trump ha fatto visita al quartier generale della polizia e ai soldati della Guardia Nazionale ad Anacostia, nel sud-est di Washington, portando con sé pizza e hamburger per ringraziare chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza della città. «Vi ho portato gli hamburger cucinati dagli chef della Casa Bianca ma la pizza l’abbiamo presa nel posto più buono della città», ha dichiarato il presidente, raggiungendo con il suo corteo uno dei quartieri considerati tra i più pericolosi della capitale.

Accanto a lui c’erano l’attorney general Pam Bondi e la procuratrice della capitale Jeanine Pirro, che, in una delle foto circolate sui social, si vede servire personalmente la pizza ad agenti e soldati.

Secondo Associated Press, alcune zone di Washington stanno assumendo l’aspetto di un territorio occupato, con enormi veicoli militari di trasporto disseminati per le strade. Nei primi dieci giorni dall’intervento federale di Trump, il numero medio di arresti giornalieri è aumentato di circa il 20%.

Il presidente ha spiegato che il suo obiettivo era ringraziare le truppe della Guardia Nazionale, sottolineando gli sforzi non solo per ridurre rapidamente la criminalità, ma anche per ripulire i graffiti, sistemare le aiuole spartitraffico e riparare le strade.