Blue Origin, Lauren Sánchez e Katy Perry provano le tute spaziali

In un video promozionale, Lauren Sánchez – giornalista, pilota e futura signora Bezos – appare insieme alle altre cinque esploratrici spaziali per mostrare i dettagli dei loro outfit e posare in uno shooting dal sapore quasi fashion. Con lei ci sono Gayle King, storica anchorwoman della CBS; Aisha Bowe, ex scienziata della NASA; la popstar Katy Perry; l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica vietnamita Amanda Nguyen.

Astronaute o modelle? Sulla navicella i tacchi resteranno probabilmente a terra, ma è molto probabile che sarà la prima missione nello spazio con un equipaggio femminile reduce da trucco, piega e stylist.

“Chi non si vestirebbe in modo glam prima di un volo nello spazio?” scherza Sánchez in un’intervista a Elle. E Katy Perry rincara: “Finalmente lo spazio sarà anche glamour”.

Nonostante i sorrisi e il gloss, un po’ di tensione si fa sentire. Gayle King ammette senza mezzi termini: “Sono terrorizzata ed eccitata allo stesso tempo. Non mi sentivo così dal parto. Ma è proprio questo che significa: uscire dalla propria zona di comfort.”