Art Basel Paris 2025: l’installazione di Kermit the Frog che conquista Parigi

Ad Art Basel Paris 2025, la rana Kermit diventa protagonista di un’installazione indimenticabile a Place Vendôme. Gonfiabile e sospeso nello spazio pubblico, il celebre personaggio della cultura pop americana appare come un sogno incerto tra il ridere e il crollare. Per mano di Alex Da Corte, Kermit si trasforma in simbolo ironico e malinconico di un’infanzia che si gonfia e sgonfia sotto lo sguardo dei visitatori.

L’opera, intitolata Kermit the Frog, Even, richiama sottilmente Duchamp e la sua La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche, sostituendo la sposa con un gigantesco pallone d’elio. La leggerezza diventa malinconia, la purezza spettacolo. L’ispirazione nasce dal celebre episodio del 1991, quando durante la parata del Ringraziamento a New York il pallone di Kermit rimase impigliato e cominciò a sgonfiarsi, con la testa che oscillava tra cielo e asfalto. Da Corte coglie in quell’immagine imperfetta la verità della sua opera: un personaggio sospeso tra mito e vulnerabilità, capace di trasformare un ricordo popolare in pura poesia visiva.