La ricetta video: Muffin salati o degli amici

Avete voglia di qualcosa di sfizioso senza passare ore ai fornelli? Questi muffin salati si preparano in pochi minuti e si cuociono in forno. Perfetti per un aperitivo con gli amici o una cena leggera con un’insalata fresca. L’impasto è semplice (farina, uova, latte, formaggio grattugiato e lievito) e le farciture si scelgono con quello che c’è in frigo: zucchine e taleggio, pomodorini e prosciutto cotto, ma anche olive, ricotta, speck o salame piccante. Lasciateli intiepidire, aprite un buon bianco del Nordest… e la serata è servita.