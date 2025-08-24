Cuciniamo insieme: Trippa finta alla marchigiana

Ricetta che più rurale di così non si può, ma che sfrutta in questa stagione la pienezza di profumo e di gusto del pomodoro. Non vale la pena usare la salsa pronta – che comunque è una benedizione in cucina – quando se ne può fare una espressa senza troppa fatica e senza perdere troppo tempo. Per il resto è da “ammirare” l’invettiva delle “vergare” (si chiamano così in dialetto marchigiano le donne che tengono salde le redini della casa e della famiglia) che per mettere a tavola con poca spesa e la massima resa chi lavorava nei campi hanno creato questo piatto gustosissimo.