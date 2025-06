“Tutto in un’estate”: il film di formazione francese in una clip inedita

Un lungo piano sequenza, che dall’inquadratura di un vitello in auto ci porta dentro una festa rurale, ci introduce Totone, il giovane protagonista di Tutto in un’estate, adorabile racconto di formazione francese, dal 26 giugno nelle sale italiane distribuito da Movies Inspired.

Interessante esordio alla regia della trentunenne Louise Courvoisier, si muove nell’ambiente agreste del Giura, dove la regista è cresciuta, nella terra del formaggio Comté, che diventa esso stesso protagonista.

Avvolto da una luce calda estiva che rende tutto contemporaneamente così dolce e duro, la morte come l’amore, il film è stato presentato al Festival di Cannes 2024, nella sezione Un certain regard, dove vinse il Premio Giovani. Candidato poi a quattro César, ne ha conquistati due, come miglior opera prima e migliore rivelazione femminile per Maïwène Barthelemy.

Luna Garret e Clément Faveau nel film “Tutto in un’estate” (Credits: Movies Inspired)

Tutti gli attori del film sono non professionisti. È stato fatto un casting aperto nella regione del Giura, visitando gare di motocross, corse di stock-car, fiere agricole. Clément Faveau, che interpreta Totone, normalmente lavora in un allevamento di pollame. Ci è voluto un po’ per convincerlo a debuttare come attore ma alla fine ha accettato.

Maïwène Barthélémy, che interpreta Marie-Lise, stava studiando agricoltura quando è arrivata al provino.

Courvoisier è riuscita a tirar fuori da loro, come dal resto del cast, una spontaneità coinvolgente.

18 anni e un’allegra indolenza, Totone è il personaggio attorno al quale ruota Tutto in un’estate. Tra feste paesane, primi amori e risse, trascorre la maggior parte del suo tempo a bere birra e gozzovigliare con il suo gruppo di amici. Ma la realtà bussa all’improvviso alla porta: deve prendersi cura di sua sorella di 7 anni (Luna Garret, che Courvoisier aveva visto crescere nel suo villaggio) e trovare un modo per guadagnarsi da vivere. Decide così di mettersi a produrre il miglior formaggio Comté della regione. L’obiettivo? Vincere la medaglia d’oro e 30.000 euro al concorso agricolo. Con tutte le imprudenze e ingenuità della sua giovane età…

Clément Faveau e Maïwène Barthélémy nel film “Tutto in un’estate” (Credits: Movies Inspired)

Una curiosità? Il titolo originale del film è Vingt dieux. La regista, co-autrice della sceneggiatura, l’ha scelto quando ha scoperto come si scrive l’espressione «Vingt dieux!» (letteralmente «venti dèi», equivalente di «Buon Dio!” oppure «Holy cow!»), così diffusa nella sua regione. Ha detto: «Mi piace molto questo riferimento agli dèi nel cuore del mondo rurale!».

In questo video in esclusiva un estratto del film Tutto in un’estate