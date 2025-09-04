Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de “La Ruota della fortuna”: «Abbiamo fatto un piccolo miracolo»

Ieri sera, durante la puntata di La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un’irruzione a sorpresa negli studi Mediaset, sorprendendo concorrenti, pubblico e soprattutto Gerry Scotti. L’Ad di Mediaset ha voluto personalmente ringraziare tutto lo staff per il successo del programma e il sorpasso della trasmissione sul concorrente Affari tuoi.

«Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto – ha detto Berlusconi – Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. Prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta».

«La seconda cosa che devo fare, che voglio fare, è ringraziare Gerry – ha poi aggiunto – perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente… Certo, la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative».

«Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira – ha poi concluso l’Ad – perché è stata veramente una scoperta. Ultima cosa, noi siamo orgogliosi di questo prodotto ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene».