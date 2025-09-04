Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de “La Ruota della fortuna”: «Abbiamo fatto un piccolo miracolo»

giovedì 4 settembre 2025

Chiara De Zuani
L’Ad di Mediaset ha voluto personalmente ringraziare tutto lo staff per il successo del programma

Ieri sera, durante la puntata di La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un’irruzione a sorpresa negli studi Mediaset, sorprendendo concorrenti, pubblico e soprattutto Gerry Scotti. L’Ad di Mediaset ha voluto personalmente ringraziare tutto lo staff per il successo del programma e il sorpasso della trasmissione sul concorrente Affari tuoi.

«Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto – ha detto Berlusconi – Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. Prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta».

«La seconda cosa che devo fare, che voglio fare, è ringraziare Gerry – ha poi aggiunto – perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente… Certo, la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative».

«Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira – ha poi concluso l’Ad – perché è stata veramente una scoperta. Ultima cosa, noi siamo orgogliosi di questo prodotto ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene».

