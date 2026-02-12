Lollobrigida oro anche nei 5000 Fontana argento, adesso è l’italiana più medagliata di sempre

La giornata delle donne italiane: iniziata con l’oro di Federica Brignone nel super G, continuata con la vittoria di Francesca Lollobrogida nel pattinaggio nei 5000 (seconda vittoria per lei dopo il trionfo nei 3000) e conclusa con l’argento di Arianna Fontana nello short track 500 metri ma soprattutto raggiunge il mito Mangiarotti a quota 13 medaglie vinte alle Olimpiadi.

Il bis di Lollobrigida

“È stato bellissimo, stavolta ho pensato solo a divertirmi perché un oro già lo avevo vinto, nella prova dei 3000 mi ero sbloccata e il resto è arrivato con più leggerezza perché la forma c’è. Sono contenta che la gara sia andata come avevamo pianificato. Volevo sfruttare il calore del pubblico, la spinta dei tifosi”. Francesca Lollobrigida ha festeggiato così il suo secondo oro e poi si è rivolta al pubblico: “Continuate ora a fare il tifo per me, ho altre due gare e vediamo cosa succederà… Comunque, volevo dire che Federica Brignone mi ha dato la carica, lei ha dimostrato ed è la testimonianza che nulla è impossibile”. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 6’46”17 dopo aver dominato la sesta batteria che la vedeva affiancata a un’icona dello speed skating mondiale come la ceca Martina Sablikova. Argento all’olandese Merel Conijn, staccata di un solo decimo, bronzo alla norvegese Wiklund, a 17 centesimi.

Il record di Fontana

E poi c’è Arianna Fontana, che non si stanca mai di vincere. Dopo l’oro nella staffetta ecco l’argento nella 500 di short track, la medaglia olimpica numero tredici che le permette di eguagliare un mito dello sport italiano come Edoardo Mangiarotti. Ma l’azzurra, a Milano Cortina 2026, avrà altre tre gare per superare l’illustre “compagno”: i 1000, i 1500 e la staffetta femminile.

Arianna Fontana in azione nei 500 short track, gara nella quale ha conquistato la medaglia d’oro

Bronzo nella staffetta mista dello slittino

L’ultima medaglia di un giovedì da incorniciare per l’Italia è arrivata dalla staffetta mista dello slittino. Dopo gli ori del doppio maschile e femminile e il bronzo di Fischnaller, una medaglia anche nella prova a squadre con Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer, dietro Germania e Austria. L’Italia del di Zoeggeler sulla pista Eugenio Mondi del Cortona Sliding Center chiude un’edizione monumentale, al secondo posto del medagliere alle spalle della Germania.