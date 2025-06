Jannik Sinner e Andrea Bocelli insieme in “Polvere e Gloria”: i social impazziscono

Un duetto che nessuno si aspettava e che sta già facendo il giro dei social: Jannik Sinner, numero 1 del tennis, presta la sua voce al fianco di Andrea Bocelli, il tenore italiano più famoso al mondo. Il risultato è Polvere e Gloria, il brano in uscita domani, 20 giugno, che sta già scatenando l’entusiasmo in rete.

In questa inedita collaborazione, i due alternano versi in italiano e inglese, lanciando messaggi di forza, crescita e autenticità: “All you have to do is to be yourself”, “Improve every day”, “Talent doesn’t exist, it has to be earned” (“Tutto quello che devi fare è essere te stesso”, “Migliora ogni giorno”, “Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo”).

La canzone è frutto del lavoro di un team d’eccezione: Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e lo stesso Andrea Bocelli, con la produzione affidata a PPG Pierpaolo Guerrini.

Sinner non nasconde l’emozione per questa esperienza fuori dal campo: “Sono molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea – ha dichiarato il tennista – che da trent’anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro paese nel mondo. Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano, tutto questo è un’emozione forte”.

A rendere ancora più virale l’attesa è il videoclip, già cliccatissimo, diretto da Gaetano Morbioli. Le immagini alternano ricordi d’infanzia e adolescenza dei due protagonisti a riprese recenti girate nella tenuta toscana di Bocelli.